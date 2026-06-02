Dictaron prisión preventiva para un hombre acusado de homicidio con un arma blanca en Monte Quemado

La Cámara de Apelaciones rechazó los planteos de la defensa y ratificó la medida coercitiva contra Sergio Reginaldo Castaño, imputado por homicidio simple. El hecho ocurrió en diciembre del año pasado en el paraje Pasioj.

Hoy 18:41

La Cámara de Apelaciones y de Control en lo Penal confirmó la prisión preventiva de Sergio Reginaldo Castaño, quien se encuentra imputado por el delito de homicidio simple por un hecho ocurrido en el paraje Pasioj, departamento Copo, donde un hombre perdió la vida tras recibir una herida de arma blanca.

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La resolución fue adoptada luego de una audiencia de apelación en la que intervino el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Dr. Luis Gabriel Gómez, de la Unidad Fiscal de Monte Quemado, quien se opuso a los planteos formulados por la defensa del acusado.

De acuerdo con la investigación, el episodio se registró el 25 de diciembre de 2025, cuando varias personas compartían una reunión en la que consumían bebidas alcohólicas. En ese contexto, Castaño habría llegado al lugar portando un cuchillo y, tras una discusión que derivó en un forcejeo con la víctima, de apellido Villalba, le habría provocado una herida en el tórax.

El hombre fue trasladado de urgencia al hospital zonal de El Boquerón, pero falleció antes de recibir asistencia médica.

Durante la audiencia, la defensa solicitó la nulidad de distintas actuaciones, un cambio en la calificación legal y el otorgamiento de arresto domiciliario. Según sostuvo, el caso debía ser encuadrado como un supuesto de exceso en la legítima defensa o como un homicidio en riña, además de cuestionar algunas declaraciones testimoniales incorporadas a la causa.

Por su parte, la Fiscalía rechazó esos argumentos al considerar que las nulidades invocadas no acreditaban un perjuicio concreto para el imputado. Además, remarcó que aún restan medidas probatorias por producirse y que continúan vigentes riesgos procesales que justifican la permanencia de la medida de coerción.

Finalmente, el tribunal integrado por las juezas Sandra del Valle Generoso, Inés Graciela Zamora y Ana Cecilia Vittar resolvió confirmar la decisión adoptada previamente por el juez de Control y Garantías, manteniendo la prisión preventiva de Castaño mientras avanza la investigación judicial.