Diputados debate el Súper RIGI y la Ley de Lobby en un miércoles clave para el Gobierno

Dos plenarios de comisiones analizarán hoy los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. El oficialismo buscará avanzar con dictámenes para llevarlos al recinto antes de fin de mes.

Hoy 07:34

La Cámara de Diputados tendrá este miércoles una jornada de intensa actividad con el debate en comisiones de dos proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo: la Ley de Lobby y el denominado Súper RIGI.

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El primer plenario comenzará a las 14, con la reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz, y Legislación General, encabezada por Santiago Santurio.

Allí se abordará el proyecto que crea un Régimen de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, conocido como Ley de Lobby.

La iniciativa busca establecer un marco legal para las gestiones que realizan empresas, intermediarios o representantes sectoriales ante funcionarios y legisladores con el objetivo de influir en decisiones del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo.

El proyecto prevé la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, donde deberán inscribirse quienes realicen estas actividades. También exige declaraciones juradas sobre los intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones.

Además, los contactos deberán quedar registrados con fecha, hora, modalidad, dependencia interviniente, beneficiario y una síntesis de los temas abordados.

La norma también contempla sanciones para quienes incumplan el régimen, con multas que van desde los 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer como lobistas.

En paralelo, a las 15, se reunirá un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para debatir el proyecto de Súper RIGI.

Para ese encuentro se esperan las exposiciones de funcionarios del Ministerio de Economía, entre ellos el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

El Súper RIGI apunta a captar inversiones de gran escala, desde los 1.000 millones de dólares, en sectores vinculados con nuevas industrias y desarrollos tecnológicos.

Entre las áreas alcanzadas figuran minerales críticos como litio y uranio, producción de baterías, energías renovables, hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores e inteligencia artificial.

El régimen propone beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por un período de 30 años, con reducción del impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, reducción de contribuciones patronales y exenciones para importaciones y exportaciones.

El oficialismo buscará avanzar con los dictámenes en las próximas semanas y llevar ambos proyectos al recinto antes de fin de mes, en el marco de una agenda legislativa marcada por la cuenta regresiva para el inicio del Mundial.