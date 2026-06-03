Cara Delevingne y el ambicioso film indie que terminó en ruina financiera

La actriz iba a protagonizar “The Climb”, un ambicioso film sobre una activista que escala The Shard, pero el proyecto colapsó en plena preproducción y dejó una estela de deudas millonarias.

Hoy 07:31

Lo que prometía ser un regreso fuerte para Cara Delevingne en el cine terminó en escándalo. “The Climb”, una película independiente inspirada en una protesta real de Greenpeace, colapsó semanas después de iniciar su preproducción, dejando más de 300.000 libras en salarios e insumos impagos.

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El proyecto, presentado en 2022 con fuerte interés internacional, tenía a Delevingne como principal atractivo: iba a interpretar a una activista que desafía los límites físicos escalando el rascacielos The Shard, en Londres. Sin embargo, con el paso del tiempo, la actriz abandonó el proyecto por problemas de agenda, aunque su nombre siguió siendo el mayor gancho comercial.

Cara Delevingne

Detrás de escena, el problema fue claro: la financiación nunca apareció. A pesar de eso, la producción avanzó con técnicos contratados, escenografía en marcha y hasta tomas aéreas ya filmadas, en una apuesta arriesgada que terminó mal. El uso de tecnología de producción virtual, clave en la propuesta, también elevaba los costos.

Hoy, el film quedó en pausa, envuelto en acusaciones cruzadas entre productores y financistas. La directora Hayley Easton Street conserva los derechos e intenta reactivar el proyecto en Estados Unidos.

Por ahora, “The Climb” quedó como un símbolo del riesgo del cine independiente: grandes nombres, una idea potente… y una caída sin red.