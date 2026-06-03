Mia Goth, la pieza más enigmática de “Star Wars: Starfighter”

La actriz podría interpretar a una poderosa usuaria de la Fuerza que se mueve fuera de los Jedi y los Sith, en una historia que apuesta por una nueva generación en la galaxia.

Hoy 08:09

Las primeras filtraciones de Star Wars: Starfighter colocan a Mia Goth en el centro de la historia como uno de los personajes más intrigantes de la nueva etapa de la saga. Lejos de los rumores iniciales que la vinculaban con el lado oscuro, todo indica que su papel será mucho más complejo: una mercenaria sensible a la Fuerza, con objetivos propios y sin lealtad a ninguna orden tradicional.

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Este enfoque la posiciona como una figura clave dentro de una trama que se desarrollará tras la Saga Skywalker y que buscará expandir el universo narrativo hacia territorios menos explorados. En lugar de repetir el clásico conflicto entre Jedi y Sith, la película apostaría por zonas grises, donde personajes como el de Goth pueden moverse con mayor libertad moral.

Según la información filtrada, su personaje trabajaría para un peligroso señor de la guerra, pero no sería una simple subordinada. Tendría ambiciones propias y un rol activo en el desarrollo de la historia, especialmente en su vínculo con un joven sensible a la Fuerza al que inicialmente perseguiría.

Ese vínculo podría ser uno de los ejes emocionales del film. Incluso se especula con que Mia Goth podría convertirse en una figura determinante en la evolución del joven, no necesariamente como enemiga ni como aliada clásica, sino como una guía inesperada que entiende mejor que nadie lo que implica vivir fuera de los dogmas.

Mia Goth

Mientras tanto, otros personajes importantes completarían el tablero. El protagonista interpretado por Ryan Gosling sería un héroe de guerra caído en desgracia, marcado por su pasado, mientras que la historia también incluiría a la madre del joven —interpretada por Amy Adams—, cuya muerte desencadenaría el viaje central del relato.

La posible conexión con el futuro de la Orden Jedi también suma peso al personaje de Goth. Si el objetivo final del joven es encontrar a alguien que lo entrene, todo apunta a que esa figura podría ser Rey, lo que convertiría a Star Wars: Starfighter en un puente directo hacia la próxima etapa de la franquicia.

En ese contexto, el rol de Mia Goth se vuelve aún más relevante. No solo representaría una nueva clase de usuaria de la Fuerza, sino también un cambio de enfoque en la saga, donde los personajes ya no están definidos únicamente por el bien o el mal, sino por sus decisiones.

Con la dirección de Shawn Levy y la presión de revitalizar la franquicia, la película se perfila como uno de los proyectos más importantes de los últimos años. Y si las filtraciones son correctas, Mia Goth podría terminar siendo la gran revelación de esta nueva era de Star Wars.