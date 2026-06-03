La Banda se prepara para la lluvia: condiciones inestables para hoy Miércoles 3 de junio de 2026

Los bandeños enfrentarán un día mayormente nublado con lluvias intermitentes. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 22 grados.

Hoy 08:12

Hoy, La Banda se encuentra bajo un cielo cubierto que anticipa un clima inestable. La temperatura actual es de 15.6 °C, pero la sensación térmica es mucho más baja, alcanzando los 9.9 °C.

Los bandeños deben prepararse para lluvias moderadas a intervalos a lo largo del día. Este clima puede generar algunas complicaciones en las actividades diarias, así que es recomendable tener un paraguas a mano.

La humedad actual es alta, del 84%, lo que contribuye a la sensación de frescura en el ambiente. Un viento leve de 8.6 km/h del este-noreste acompaña estas condiciones climáticas.

Para mañana, el pronóstico indica un día parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 18.2 °C como mínima y 22.5 °C como máxima. Esta ligera mejora en el clima podría ser un alivio para los bandeños después de las lluvias.

El viernes, las condiciones seguirán siendo parcialmente nubladas y las temperaturas podrán alcanzar un máximo de 24.6 °C. En resumen, hoy se esperan lluvias moderadas con una mínima de 15.3 °C y una máxima de 22.9 °C.