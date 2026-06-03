Por su labor solidaria: Lionel Messi ganó el Premio Princesa de Asturias del Deporte

El galardón reconoce la dimensión social del capitán de la Selección Argentina, por "su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

Hoy 08:19

A las puertas del que será el sexto Mundial de su carrera, Lionel Messi fue proclamado ganador del Premio Princesa de Asturias del Deporte 2026, que reconoce su dimensión social.

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El rosarino -que cumplirá 39 años durante la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá- se encuentra ya en Kansas, donde la Selección Argentina trabaja para revalidar el título conquistado en Qatar 2022.

El fallo del jurado destacó su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria deportiva", pero también por "su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

El jurado, que ha estado presidido por la nadadora Teresa Perales, que ganó este mismo premio en 2021, valoró que Messi, campeón del mundo con Argentina en 2022 y que este año va a disputar su sexto Mundial, es el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol.

Además, resaltó que Messi se ha ganado "el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo", según recoge el acta que ha sido leída este mediodía en Oviedo.

La candidatura de Messi fue propuesta por el presidente del Club Vetusta Universidad de Oviedo Triatlón, David González Alonso, y en las deliberaciones del jurado se impuso a otras veintiséis de una docena de nacionalidades.

Este premio recayó el año pasado en la tenista estadounidense Serena Williams por su "palmarés deportivo incuestionable", con 73 títulos individuales, entre ellos 23 Grand Slam y 4 oros olímpicos, así como por la defensa que siempre ha hecho de la igualdad de género.

Los Premios Princesa de Asturias, instituidos en 1981 y considerados los más prestigiosos del mundo iberoamericano, están dotados con 50.000 euros (58.000 dólares) y una escultura creada por el fallecido artista catalán Joan Miró.

Barcelona-París-Miami

En Barcelona brilló, primero en las categorías inferiores, a partir de 2000, hasta que en 2003 empezó a jugar con los mayores de la mano de Frank Rijkaard, para acabar imponiéndose como el icono del club.

Con el Barça lo ganó todo y se elevó a las cumbres del fútbol mundial: cuatro Ligas de Campeones (2006, 2009, 2011 y 2015), diez ligas españolas (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019), siete Copas del Rey (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021), tres Mundiales de clubes (2009, 2011 y 2015), tres Supercopas de Europa (2009, 2011 y 2015) y siete Supercopas de España (2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 y 2018).

Los problemas financieros del club culé le impidieron proseguir allí su aventura y en 2021 se asentó en París, donde su estampa quedó ensombrecida por la eclosión de Kylian Mbappé, del que se "vengaría" en la final del Mundial 2022, en la que Argentina ganó la Copa ante Francia.

No obstante, en el Paris Saint-Germain se alzó con dos títulos de la Liga francesa y una Supercopa de Francia.

Lejos de su mejor versión, puso rumbo a la MLS estadounidense, que ha multiplicado su número de seguidores a partir de la presencia del rosarino en el Inter de Miami, la franquicia regentada por David Beckham.

Ganador del Mundial sub-20 en 2005 y los Juegos Olímpicos de 2008, sus éxitos con la selección mayor llegaron bajo la conducción de Lionel Scaloni. Allí ganó las Copas América de 2021 -la primera de Argentina en 28 años, tras haber perdido tres finales- y 2024, la Finalissima de 2022 y, sobre todo, el Mundial de 2022, una espina clavada tras haber perdido la final de 2014.

Los reconocimientos individuales

Todos estos logros colectivos, en los que Messi fue claro artífice, redundaron en los reconocimientos individuales a lo largo de su carrera, como demostró el último Balón de Oro tras ser el principal protagonista del éxito albiceleste en Qatar, donde fue elegido mejor jugador.

Acumula ocho Balones de Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023), seis Botas de Oro (2010, 2012, 2013, 2017, 2018 y 2019), tres premios The Best (2019, 2022 y 2023).

Además, ha sido el máximo goleador de la Liga de Campeones en cinco ocasiones (2009, 2010, 2011, 2012 y 2015) y de la liga española en ocho (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021).

Messi, aquel chico que dejó su Rosario natal y que ahora, casi al borde de la retirada, aspira a conquistar el segundo Mundial de su carrera -cuarto para Argentina, después de los de 1978, 1986 y 2022-, ahora también alcanza un galardón por su dimensión social.