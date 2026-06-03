Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este jueves y viernes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 12:34

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

Jueves 4 de junio:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza y Taco Pozo (dpto. Pellegrini)

de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte del barrio Juramento de la ciudad Capital (comprendido entre Santa Fe, Ayohuma, Belgrano y Solís) y a las localidades de Puesto Nuevo, La Fortuna, Santo Domingo, Ahí Veremos, Chañar Bajada, San José del Boquerón (dptos. Pellegrini y Copo), San Pedro (dpto. Capital)

de 10:30 a 13:30 hs afectando a la zona Rural comprendida entre Sol de Julio y Sumampa (dpto. Quebrachos)

de 14:00 a 17:00 hs afectando a la localidad de Nuevo Líbano (dpto. Banda)

de 15:00 a 17:00 hs afectando a la localidad de El Soler (dpto. Banda).

Viernes 05 de junio:

de 8:00 a 11:00 hs afectando a la localidad de Nueva Esperanza (dpto. Pellegrini)

de 8:30 a 11:30 hs afectando a la localidad de Atahona (dpto. Capital, por camino a La Costa)

de 9:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Puesto Nuevo, La Fortuna, Sto. Domingo, Ahí Veremos, Chañar Bajada y San José Del Boquerón (dpto. Pellegrini y Copo)

de 10:00 a 13:00 hs afectando a parte de la ciudad de Termas de Rio Hondo (barrio Urquiza, Melian y Herrera El Alto)

de 10:30 a 13:30 hs afectando a la zona Rural comprendida entre Sol de Julio y Sumampa (dpto. Quebrachos y Ojo de Agua)

de 14:30 a 17:30 hs afectando a las localidades de Santo Lugares y Las Delicias (dpto. Alberdi y Pellegrini).



