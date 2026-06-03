Llegaron cuatro patrulleros para atrapar a ladrones pero se les terminaron escapando por el techo

Insólito. El increíble robo ocurrió este martes en una fábrica de pastas de Lanús y el delincuente continúa prófugo.

Hoy 13:21

Una casa de pastas ubicada en una transitada zona del partido bonaerense de Lanús fue escenario este martes de un insólito hecho de inseguridad. En horas de la madrugada, un delincuente ingresó a robar al comercio por el ducto de ventilación, pero al poco tiempo sonó la alarma. En ese contexto, cuatro patrulleros de la Policía Bonaerense arribaron para corroborar qué ocurría en el lugar, pero aún con la fuerte presencia policial el delincuente logró darse a la fuga.

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El hecho ocurrió en un local ubicado en la esquina de avenida San Martín y Magallanes, a tan solo 15 cuadras de una comisaría.

Las imágenes de video muestran que eran cerca de las 3:00 cuando dos asaltantes se detuvieron frente al comercio de pastas artesanales “Mr Aurora”. Una vez allí, se cercioraron de que no hubieran testigos y uno de ellos trepó por uno de los costados -con la ayuda de su cómplice- para ingresar al comercio por el ducto de ventilación.

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Ya dentro del local, el delincuente bajó sobre una de las mesas de producción y de inmediato comenzó a sonar la alarma de humo. Con evidente apuro por no ser arrestado por la Policía, el sospechoso empezó a correr dentro del negocio en busca de dinero en efectivo y objetos de valor, pero se encontró atrapado, sin vía de escape.

En simultáneo, el propietario de la casa de pastas recibió el alerta de la alarma que sonaba en su comercio y se comunicó con el 911 para dar aviso a la Policía. Así, efectivos de la comisaría 4ª de Remedios de Escalada se dirigieron en cuatro patrulleros al lugar del hecho.

Lo insólito ocurrió minutos después. Según consigna el medio Data Conurbano, vecinos y playeros de una estación de servicio lindera comenzaron a gritarles a los efectivos para advertirles que el sospechoso se encontraba sobre los techos. Incluso, el personal policial llegó a constatar la situación a través del domo de seguridad municipal.

“¡Te vamos a bajar a escopetazos!“, se escucha decir a uno de los uniformados que llegó a divisar al sospechoso mientras se encontraba arriba del comercio. Sin embargo, por falta de reacción o de coordinación para subir a tiempo, el delincuente se dio a la fuga con 100 mil pesos en efectivo.

“Lanús es tierra de nadie, es impresionante la cantidad de robos que hay y la cantidad de gente drogándose en la calle a las dos de la mañana. Vivís con miedo constante. Todos los comerciantes estamos luchando porque las ventas están muy bajas y no estamos en condiciones de perder nada, ni lo más mínimo”, lamentó una de las víctimas en diálogo con el citado medio.

La investigación quedó en manos de la fiscal María Silvia Bussano, titular de la UFI N° 7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, quien inició una investigación de oficio debido a que el propietario del comercio se negó a radicar la denuncia correspondiente.