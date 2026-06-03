Racing y Costas siguen sin acuerdo: las diferencias económicas traban la rescisión

La dirigencia de la Academia y el entrenador continúan negociando los términos de la desvinculación, aunque las posiciones económicas todavía están lejos de acercarse.

Hoy 09:50

La salida de Gustavo Costas de Racing aún no está cerrada. Aunque el club anunció públicamente el final del ciclo del entrenador, las partes continúan negociando las condiciones económicas para formalizar la rescisión del contrato.

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Según trascendió, existen diferencias importantes entre lo que pretende cobrar el técnico y lo que está dispuesto a abonar la institución, situación que mantiene frenada la firma de la documentación correspondiente.

Desde el entorno de Costas aseguran que todavía no recibieron ninguna comunicación oficial por escrito respecto a su desvinculación y remarcan que, si bien comenzaron las conversaciones económicas, las posiciones siguen siendo muy distantes.

Un contrato que todavía tenía dos años y medio más

La situación adquiere mayor relevancia porque el vínculo del entrenador había sido renovado en diciembre pasado por tres temporadas más, extendiéndose hasta el final del actual mandato presidencial encabezado por Diego Milito.

Sin embargo, los resultados deportivos del primer semestre terminaron acelerando una decisión que parecía impensada pocos meses atrás.

La eliminación en los cuartos de final del Torneo Apertura y, especialmente, la temprana despedida de la Copa Sudamericana terminaron debilitando el proyecto y llevaron a la dirigencia a buscar un cambio de rumbo.

De hecho, la determinación se tomó cuando todavía restaban dos compromisos oficiales antes del receso por el Mundial 2026.

Versiones contrapuestas

La forma en que se produjo la salida también generó diferencias en el relato de ambas partes.

Durante la conferencia de prensa en la que explicó la decisión, Diego Milito sostuvo que el final del ciclo fue producto de un entendimiento mutuo.

“Fue una decisión casi conjunta. Había que descomprimir, algo no estaba funcionando y necesitábamos un cambio de aire. Me duele porque tenemos una gran relación”, manifestó el presidente de Racing.

Sin embargo, horas más tarde, Costas brindó una versión completamente diferente.

“Ayer me comunicaron que no iba a seguir. Ellos tomaron la determinación y me sorprendió. No era lo que habíamos hablado. Hicimos un contrato por tres años”, declaró el entrenador ante los medios presentes en el playón del Cilindro.

Mientras tanto, Racing busca nuevo DT

Paralelamente a la negociación por la rescisión, la dirigencia ya trabaja en la búsqueda del próximo entrenador.

Uno de los nombres que más seduce es el de Nicolás Diez, actual técnico de Argentinos Juniors, aunque también aparecen en carpeta otros candidatos con experiencia y recorrido internacional.

Por ahora, la prioridad sigue siendo resolver la salida de Costas. Hasta que no exista un acuerdo económico definitivo, el cierre formal de una etapa que comenzó con grandes expectativas continuará abierto.