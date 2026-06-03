Quimsa y Gimnasia vuelven a cruzarse en una final once años después de la primera consagración de la Fusión

La Fusión reeditará ante el Mens sana la definición de la temporada 2014/15, aquella serie en la que el equipo santiagueño conquistó por primera vez la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 14:11

Quimsa y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia volverán a encontrarse en una final de la Liga Nacional de Básquet once años después de aquella recordada definición de la temporada 2014/15, cuando la Fusión se impuso por 4-2 y consiguió el primer campeonato de su historia.

La nueva serie decisiva de la temporada 2025/26 llega cargada de historia para el básquet argentino y, especialmente, para el club santiagueño, que volverá a tener enfrente a un rival ligado a uno de los capítulos más importantes de su recorrido deportivo.

Aquel título de 2015 marcó un antes y un después para Quimsa, que desde entonces comenzó a consolidar una etapa de fuerte protagonismo nacional.

Para el conjunto santiagueño será la sexta participación en unas Finales de Liga Nacional. Fue campeón en las temporadas 2014/15 y 2022/23, y además alcanzó las definiciones de 2007/08, 2020/21 y 2021/22.

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La clasificación de este año ratifica una continuidad difícil de igualar: Quimsa disputará su cuarta final en las últimas seis temporadas completas de competencia, un dato que refleja la regularidad y el peso institucional que logró construir dentro del básquet argentino.

Del otro lado estará Gimnasia, que vuelve a instalarse entre los dos mejores equipos del país después de una década. El equipo de Comodoro Rivadavia jugará la tercera final de Liga Nacional de su historia: fue campeón en la temporada 2005/06, cuando derrotó a Libertad de Sunchales, y luego cayó justamente ante Quimsa en 2015.

La historia reciente de los playoffs también ofrece antecedentes favorables para la Fusión. Además de aquella final de 2014/15, ambos equipos se cruzaron en las semifinales de la temporada 2022/23, serie que terminó con un contundente 3-0 para Quimsa.

Otro dato importante de cara a la definición es que ambos equipos finalizaron la fase regular con el mismo récord: 24 victorias y 12 derrotas. Sin embargo, Quimsa se quedó con el primer puesto por criterios de desempate y por eso contará con ventaja de localía durante toda la serie.

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La final también pondrá frente a frente a dos entrenadores con recorridos destacados durante la temporada. Lucas Victoriano buscará conducir a Quimsa hacia un nuevo título, mientras que Pablo Favarel, elegido Mejor Entrenador de la fase regular, afrontará su primera final de Liga Nacional como entrenador principal.

Más allá de los antecedentes y los números, la serie tendrá un valor simbólico especial para la Fusión. El rival vuelve a ser el mismo que en aquella noche histórica en la que Quimsa levantó por primera vez el trofeo más importante del básquet argentino.

Once años después de esa consagración fundacional, los caminos vuelven a cruzarse. Quimsa irá por otro título y por un nuevo capítulo grande en su historia.