El santiagueño Benjamín Carrizo regresó de Portugal tras completar una preparación en un centro de alto rendimiento

El joven santiagueño finalizó una estadía de tres meses en la ciudad de Mirandela, donde entrenó junto a jugadores de distintos países y participó en competencias internacionales de tenis de mesa.

Hoy 11:27

El deportista santiagueño Benjamín Carrizo culminó su etapa de entrenamiento en un centro internacional de alto rendimiento de la ciudad de Mirandela, Portugal, donde permaneció durante tres meses con el objetivo de perfeccionar su nivel competitivo y sumar experiencia de cara a los principales compromisos deportivos de la temporada.

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Durante su estadía, el jugador de tenis de mesa entrenó de lunes a sábado junto a deportistas de diferentes nacionalidades, bajo la supervisión de entrenadores de destacada trayectoria internacional. Además, tuvo la oportunidad de participar en dos importantes torneos internacionales: Póvoa y Vila do Conde, competencias que le permitieron medir su nivel y adquirir mayor experiencia en el plano competitivo.

Benjamín Carrizo

Al realizar un balance de esta experiencia, Carrizo expresó su satisfacción por haber alcanzado uno de los objetivos más importantes de su carrera.

“Me siento muy bien por haber cumplido una meta y un objetivo tan grande como lo es ir a Europa. Estar tres meses entrenando en un centro de alto rendimiento me ayudó a crecer no solo deportiva y profesionalmente, sino también como persona. Aprendí tantas cosas que estoy muy feliz de poder traer todos esos conocimientos aquí a Santiago del Estero”, señaló.

El joven destacó además la intensidad de los entrenamientos y el valor de haber competido en el exterior.

“Logré entrenar y también participar en dos torneos internacionales, Póvoa y Vila do Conde, ganando mucha más experiencia en la parte competitiva. Tuve entrenamientos muy intensivos que me ayudaron a aumentar mi nivel y prepararme para los próximos torneos que tengo en Argentina”, agregó.

Entre los desafíos que afrontará en los próximos meses se encuentran un Challenger en Jujuy, un Regional en Córdoba y el esperado Campeonato Argentino, considerado el torneo más importante del calendario nacional y que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, Carrizo valoró los vínculos que construyó durante su permanencia en Europa y agradeció el acompañamiento recibido.

“Me llevo de este viaje muchas experiencias y personas que se hicieron amigas en este período y que me ayudaron en la adaptación y en el día a día. Ahora a seguir preparándome para dichos torneos. Muchas gracias, Diario Panorama”, concluyó.