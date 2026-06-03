Sarmiento ya tiene árbitro confirmado para recibir a Sol de América en La Banda

El Profe buscará extender su gran presente en la Zona 2 del Torneo Federal A, donde viene de conseguir tres victorias consecutivas.

Hoy 21:12

Sarmiento de La Banda ya conoce la terna arbitral para su próximo compromiso en el Torneo Federal A. El elenco bandeño recibirá a Sol de América de Formosa el próximo domingo 7 de junio, desde las 16.30, en el estadio Ciudad de La Banda.

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El encuentro será clave para el equipo santiagueño, que intentará estirar su gran levantada en la Zona 2 y alcanzar su cuarta victoria consecutiva, luego de superar a Tucumán Central, Boca Unidos y Sarmiento de Resistencia.

Para este compromiso, el árbitro principal será Maximiliano Gabriel Silcan Jerez, representante de la Liga de Catamarca.

Estará acompañado por Bruno Pezzotta, de la Liga de Alcorta, como asistente 1; y Pablo Alberto Ramírez, de la Liga de Totoras, como asistente 2. En tanto, Santiago Andrés Agüero, también de la Liga de Catamarca, será el cuarto árbitro.

Con el respaldo de su gente y en su casa, Sarmiento buscará sostener el envión positivo y seguir escalando posiciones en una zona muy competitiva del Federal A.