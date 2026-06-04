Scaloni probó dos cambios y sorprendió con un doble 9 en la formación de Argentina

El entrenador paró un once pensando en el amistoso del sábado ante Honduras.

Hoy 11:45

Lionel Scaloni volvió a mover piezas en la Selección Argentina durante el tercer entrenamiento previo al amistoso frente a Honduras. En una práctica abierta, el entrenador probó una formación con dos cambios respecto del primer ensayo y dejó señales sobre el equipo que podría salir a la cancha este sábado.

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La principal novedad fue la presencia de Agustín Giay como lateral derecho en lugar de Nicolás Capaldo, en un puesto condicionado por las lesiones de Gonzalo Molina y Nahuel Montiel. Además, José Manuel “Flaco” López ingresó en ataque por Giuliano Simeone.

Con esos retoques, el esquema pasó de un 4-3-3 a un 4-4-2, con Rodrigo De Paul recostado por la derecha, Thiago Almada como volante por la izquierda y un doble cinco integrado por Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

La sorpresa más fuerte estuvo en la ofensiva. Aunque no suele ser una variante habitual en su ciclo, Scaloni probó con dos delanteros de área: Lautaro Martínez y José Manuel López, una dupla que podría tener minutos en el primer partido preparatorio rumbo al Mundial 2026.

Por ahora, el once para enfrentar a Honduras no está confirmado, pero el ensayo dejó algunas pistas importantes. Las principales dudas parecen estar en el lateral derecho, entre Capaldo y Giay, y en el ataque, con la posibilidad de que juegue Giuliano Simeone o que se mantenga el Flaco López junto a Lautaro.

La práctica también dejó otras novedades vinculadas a los futbolistas lesionados y algunas perlitas, como la de Emiliano Martínez entrenando con una sola mano. En medio de varias bajas físicas, el cuerpo técnico busca alternativas para definir la mejor formación posible.

El once que probó Scaloni

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel López.