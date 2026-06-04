Santiago del Estero se suma al debate nacional sobre industrias creativas en un encuentro clave en Mendoza

La provincia participa junto a todo el país en un espacio estratégico para impulsar políticas culturales, fortalecer la economía creativa y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

Hoy 11:46

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, participa en la provincia de Mendoza del Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas, organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Gobierno mendocino. El evento reúne a representantes de las 23 provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a organismos nacionales e internacionales, cámaras sectoriales y referentes académicos.

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El mandatario provincial integra el espacio de trabajo creado para fortalecer las políticas públicas destinadas al desarrollo cultural y creativo de las provincias argentinas, en una agenda que apunta a consolidar el crecimiento del sector a nivel federal.

El acto de apertura estuvo encabezado por el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el propio Elías Suárez; y el gobernador de San Luis, Claudio Poggi. También participaron los equipos técnicos del CFI coordinados por Marcela Cardillo y Nicolás Pfeiffer.

Durante la jornada se presentó el Diagnóstico Federal de las Industrias Culturales y Creativas, resultado de un trabajo articulado entre las áreas de Cultura de todas las provincias y especialistas convocados por el CFI. Este documento constituye una herramienta estratégica para el diseño de políticas públicas y programas orientados al fortalecimiento de la economía cultural en todo el país.

La agenda contempla paneles, exposiciones y espacios de trabajo colaborativo, enfocados en el diseño de políticas públicas, la difusión de experiencias exitosas a nivel nacional e internacional y la construcción de estrategias conjuntas para el crecimiento del sector.

El diagnóstico aborda diez sectores clave: artesanías, artes visuales, teatro, danza, audiovisual, diseño, editorial, gastronomía, música y videojuegos. A su vez, se analizan seis ejes centrales: internacionalización, financiamiento, exhibición y circulación de bienes y servicios culturales, formación, gobernanza y producción de datos.

La delegación santiagueña está integrada por el subsecretario de Cultura, Juan Leguizamón; la directora de Acción Cultural, Liliana Díaz; además de coordinadores y equipos técnicos que participan activamente en los diez talleres sectoriales previstos, aportando la experiencia y la visión de la provincia.

La presencia de Santiago del Estero en este ámbito reafirma el compromiso del Gobierno provincial con el fortalecimiento de la cultura como política de Estado y motor de desarrollo económico, identidad, innovación y generación de oportunidades, consolidando una mirada federal orientada al crecimiento de las industrias creativas en todo el país.