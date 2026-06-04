Causa Cuadernos: Lavagna declaró que había sobreprecios del 20% en Vialidad durante el kirchnerismo

El ex ministro de Economía afirmó ante el Tribunal Oral Federal N°7 que detectó indicios de cartelización en contratos de obra pública y que ordenó elaborar informes sobre presuntas irregularidades.

Hoy 14:24

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna declaró como testigo en el juicio por la Causa Cuadernos y afirmó que durante el kirchnerismo existieron indicios de cartelización en la obra pública y sobreprecios en el área de Vialidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Lavagna brindó testimonio ante el Tribunal Oral Federal N°7, luego de que la audiencia prevista para el martes debiera ser reprogramada por problemas de conexión a internet en la zona de Comodoro Py.

Durante su declaración, el ex funcionario recordó su paso por el Ministerio de Economía durante las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, y se refirió a investigaciones impulsadas por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas.

El momento central de su testimonio llegó cuando fue consultado por la defensa de Cristina Kirchner sobre si había existido direccionamiento del gasto hacia algún empresario en particular.

Lavagna explicó que en 2005 el Banco Mundial había manifestado preocupación por la ejecución de fondos importantes destinados principalmente a Vialidad.

Según relató, el organismo internacional expresó incomodidad respecto de cómo se administraban esos programas y advirtió que probablemente iniciaría algún tipo de investigación.

Ante esa situación, Lavagna contó que ordenó realizar un informe exploratorio sobre el área que más preocupaba al Ministerio de Economía.

“Se hizo un informe exploratorio básicamente del área que más nos preocupaba, que era Vialidad”, declaró.

De acuerdo con su testimonio, de ese trabajo surgieron dudas sobre “cierto proceso de cartelización de los contratos” y márgenes de sobreprecios “del orden del promedio del 20%”.

Tras conocer esos primeros resultados, Lavagna aseguró que pidió a los organismos correspondientes avanzar con un informe completo y urgente sobre la situación.

El ex ministro también recordó que expuso públicamente esas sospechas durante una convención de la Cámara de la Construcción, ante empresarios y proveedores del sector.

Según relató, sus declaraciones no fueron bien recibidas por los presentes. “Me dijeron: ‘Ministro, ¿justo acá viene a decir eso?’. Y la respuesta fue: ‘Sí, justo acá tenía que ser’”, recordó.

Lavagna señaló que su salida del Gobierno se produjo poco tiempo después de haber dado instrucciones para avanzar con esos informes, por lo que no pudo conocer cómo concluyeron las investigaciones iniciadas en ese momento.

La declaración del ex ministro se dio en el marco del juicio por la Causa Cuadernos, en el que se investiga una presunta asociación ilícita vinculada al cobro de sobornos en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.