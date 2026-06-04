Belloso ratificó a Almirón en Rosario Central: “Hasta mi mamá me pide que lo eche, pero no”

El presidente canalla respaldó al entrenador tras las eliminaciones en el Torneo Apertura y la Copa Argentina.

Hoy 15:13

Gonzalo Belloso salió a respaldar públicamente a Jorge Almirón y confirmó que seguirá siendo el entrenador de Rosario Central en la segunda parte del año. La decisión llegó después de un cierre de semestre complicado, marcado por dos eliminaciones consecutivas: primero en el Torneo Apertura y luego en la Copa Argentina.

Cuando el ciclo del DT parecía estar en duda, el presidente canalla convocó a una conferencia de prensa y fue contundente. “No encuentro argumentos para decir que Almirón se tenga que ir de Central. Este club no abandona los procesos y lo vamos a continuar porque cumplió con los objetivos que nos propusimos en el semestre”, aseguró.

Belloso remarcó que la determinación fue analizada internamente y que la dirigencia está convencida de sostener el proyecto. “Estamos convencidos de la decisión y largamente pensada buscando el objetivo de salir campeones”, afirmó.

El respaldo público llega en un momento de fuerte malestar entre los hinchas, especialmente por la manera en que el equipo quedó eliminado en pocos días de dos competencias importantes. Sin embargo, Belloso fue fiel a su estilo y dejó una de las frases más fuertes de la conferencia: “Hasta mi mamá me pide que eche a Almirón pero no, vamos a mantener el proceso”.

El presidente reconoció que se tomaron tiempo para evaluar la situación antes de tomar una decisión definitiva. “Nos tomamos este tiempo para reflexionar. En este caso hay que tomarse tiempo para tomar decisiones. En este día hablamos con jugadores, cuerpo técnico”, explicó.

En el mundo de Rosario Central todavía resuenan las eliminaciones ante River en el Monumental, donde el equipo no pateó al arco, y frente a Estudiantes por la Copa Argentina, con una dura caída por 3-0. Fueron resultados que golpearon fuerte la confianza del público y pusieron bajo la lupa al entrenador.

Aun así, Belloso defendió el trabajo de Almirón y repasó los objetivos que, según la dirigencia, fueron cumplidos. “Cuando trajimos a Almirón, le planteamos tres objetivos: hacer puntos antes de la Copa Libertadores. Tenemos que dejar el club el año que viene compitiendo, no como lo agarramos antes de que estemos nosotros”, señaló.

Luego agregó: “El segundo objetivo era pasar a octavos de Libertadores. Fue muy duro en 2024, nos faltaron cosas. Miguel estaba en una situación delicada. El tercer objetivo era ser competitivo en el torneo. Ganar el clásico siempre va ser un gran objetivo. Logramos todo lo que nos propusimos”.

La conferencia también tuvo un tono fuerte contra las críticas externas que recibió el club. Belloso apuntó contra quienes señalan a Central como un equipo favorecido dentro del fútbol argentino. “Nos tienen podridos con que Central es el equipo del poder y esas pelotudeces. A nosotros no nos regalaron nada y si alguien nos quiere regalar algo estaremos con los brazos abiertos”, lanzó.

Además, el dirigente dejó una crítica hacia Diego Milito, presidente de Racing, luego de sus declaraciones tras quedar eliminado del Apertura en Rosario. “Muchos de los que dicen que el fútbol argentino no es serio, suspendieron su partido de Copa Argentina luego de que estaba programado”, expresó.

Belloso también se refirió al escándalo del pasillo de Estudiantes y fue directo: “Se portó como el orto con nosotros, pero yo no le guardo rencor eterno a nadie”.

Con frases fuertes y un respaldo político claro, el presidente de Rosario Central cerró cualquier especulación inmediata sobre el futuro del entrenador. Almirón seguirá al frente del Canalla, pese al ruido externo, las críticas de los hinchas y el golpe deportivo de las últimas eliminaciones.