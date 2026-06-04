Norma Fuentes destacó la labor del personal de Tránsito en el 56° aniversario de la repartición

La intendente encabezó el acto conmemorativo y resaltó el compromiso de los agentes con el ordenamiento urbano y la seguridad vial. También se realizaron homenajes a trabajadores jubilados y a empleados fallecidos.

Hoy 21:09

La intendente de la Capital, Norma Fuentes, presidió este jueves el acto por el 56° aniversario de la Dirección de Tránsito, donde destacó el trabajo cotidiano que realiza el personal del área y su aporte al ordenamiento urbano y la seguridad vial de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Acompañada por el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente, la jefa comunal reconoció la vocación de servicio de agentes e inspectores que desarrollan sus tareas diariamente en distintos puntos de la capital.

"El corazón de la Dirección de Tránsito es el ordenamiento urbano y la seguridad vial, con agentes e inspectores que están en las calles todos los días para cuidar y orientar a los vecinos", expresó Fuentes durante su discurso.

La intendente también valoró el proceso de modernización que atravesó el área en los últimos años y señaló que se trata de una de las dependencias municipales que más desafíos asumió en materia de innovación tecnológica y sustentabilidad.

"Esta es una de las reparticiones municipales que más desafíos ha enfrentado en materia de innovación tecnológica y sustentabilidad, alcanzando con creces los objetivos de cuidar el medio ambiente y modernizar el servicio que nos propusimos desde el inicio de la gestión", sostuvo.

Además, remarcó la importancia de la capacitación permanente del personal como herramienta fundamental para afrontar nuevos desafíos y mejorar la calidad del servicio brindado a la comunidad.

Por su parte, el director de Tránsito, Carlos Bucci, acompañado por el subdirector José Torres, destacó las políticas impulsadas por la gestión municipal en materia de movilidad urbana.

Entre los avances mencionó la semaforización de 222 esquinas, la incorporación de una línea de colectivos eléctricos y la creación de una patrulla de inspectores en bicicleta, iniciativas que calificó como hitos importantes para la ciudad.

Del acto también participaron el presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán, y funcionarios de distintas áreas del municipio.

Durante la ceremonia se rindió homenaje a los trabajadores que accedieron a la jubilación durante este año y se entregaron certificados a familiares de agentes fallecidos, en reconocimiento a su trayectoria y con el objetivo de mantener viva su memoria dentro de la institución.