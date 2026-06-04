Santiago del Estero fue elegida sede del Select 12 Norte y recibirá lo mejor del rugby juvenil

La Unión Argentina de Rugby seleccionó a nuestra ciudad para recibir el Campeonato Argentino Juvenil Select 12 Norte, que se disputará del 23 al 25 de octubre.

Hoy 21:31

El rugby de Santiago del Estero recibió una gran noticia: la Unión Argentina de Rugby eligió a la ciudad como sede del Campeonato Argentino Juvenil Select 12 Norte de seleccionados de Menores de 17 años, correspondiente a la Zona Desarrollo.

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El certamen se disputará los días 23, 24 y 25 de octubre y reunirá a seleccionados juveniles de distintas uniones del país y la región.

El Select 12 está integrado por selecciones de 12 uniones, divididas en dos sedes: una Norte y una Sur. Los ganadores de cada instancia se enfrentarán el 4 de noviembre en Tucumán, donde definirán el ascenso al Campeonato Argentino Juvenil.

En la sede Norte participarán el seleccionado local de Santiago del Estero, además de Jujuy, Misiones, Formosa, Catamarca y Paraguay.

La selección M17 santiagueña, dirigida por Miguel Brevetta, ya se encuentra trabajando desde hace aproximadamente un mes con vistas a los próximos compromisos.

Como parte de su preparación, el combinado local disputará el próximo 25 de julio la Copa Madre de Ciudades, organizada por la Unión Santiagueña de Rugby, que tendrá como invitados a los seleccionados de Tucumán, Salta y Noreste.

Arranca el Anual Juvenil

Por otra parte, este sábado dará comienzo el Campeonato Anual para las divisiones M15, M16 y M17, con la participación de Old Lions, Santiago Lawn Tennis, Santiago Rugby y Añatuya.

El certamen se jugará bajo el formato de todos contra todos a dos ruedas. La única interrupción prevista será el sábado 13, cuando se disputará un nuevo Encuentro Santiago-Andina, esta vez en la ciudad de Catamarca.

La designación de Santiago del Estero como sede del Select 12 Norte M17 representa un impulso importante para el desarrollo juvenil y confirma el crecimiento del rugby santiagueño en el plano regional.