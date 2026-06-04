“No hay sentimiento y no hay arrepentimiento”: el análisis de Armando Meossi sobre el caso de Agostina Vega

El jefe del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Santiago del Estero analizó en Noticiero 7 el femicidio que conmociona al país y sostuvo que el principal acusado habría actuado solo.

Hoy 22:14

El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sigue generando conmoción en todo el país. En ese contexto, el jefe del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Santiago del Estero, Armando Meossi, realizó un análisis del caso desde la perspectiva de la medicina forense y de la perfilación criminal.

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Durante una entrevista con Noticiero 7, el especialista aclaró que su opinión se basa en las evidencias que trascendieron públicamente y no en especulaciones. Desde esa mirada, sostuvo que el principal acusado habría actuado sin planificación previa y en soledad.

“Yo creo que aquí se trata de un crimen cruel hacia un adolescente”, afirmó Meossi al comenzar su análisis sobre el caso que tiene como principal imputado a Claudio Barrelier.

El médico forense señaló que, a su criterio, la secuencia de los hechos se inició horas antes del crimen y describió lo que denominó una “ruta del terror”, basada en los movimientos y contactos previos entre la víctima y el acusado.

Uno de los conceptos que desarrolló durante la entrevista fue el de “anestesia moral”, una característica que atribuyó al perfil psicológico que observa en el principal sospechoso.

“Esto es una anestesia moral. Y digo esto en la insensibilidad total. No hay sentimiento y no hay arrepentimiento”, expresó.

En ese sentido, consideró que el comportamiento posterior al crimen sería compatible con esa descripción. “Tan es así que al día siguiente le habla a la madre para acompañarla para la búsqueda. Es decir, una persona que piensa que semejante crimen ha cometido, obviamente no podría estar en estas condiciones”, sostuvo.

Respecto de la mecánica del hecho, Meossi fue contundente al plantear su hipótesis.

“En mi criterio el homicida actuó solo. Tampoco eso fue preparado. Tampoco hay premeditación. Eso surge como consecuencia de una personalidad explosiva que no se pudo contener y terminó de esa forma”, manifestó.

El especialista también vinculó el caso con determinados trastornos de personalidad que, según explicó, se caracterizan por la ausencia de empatía y la presencia de conductas extremadamente violentas.

Al referirse a las lesiones sufridas por la adolescente, expresó: “Evidentemente el ataque que recibió después, se supone que primero hubo un abuso sexual, y después fue despiadado. Y después la crueldad la estrangula y después la descuartiza. Ha ido por partes, con una frialdad espantosa”.

Sobre la posibilidad de que haya existido participación de otras personas en el crimen, Meossi insistió en que no observa elementos que permitan sostener esa hipótesis.

“Este señor, no sé cómo llamarle, lo hizo solo. Es muy difícil pensar que un cómplice puede estar a la altura de él en este tipo de crueldad y se pegue a algo que él lo inició y lo terminó”, afirmó.

Durante la entrevista también se refirió al hombre detenido en las últimas horas, amigo de Barrelier y ocupante de una habitación en la vivienda donde habría ocurrido el crimen.

“Sí, el detenido de las últimas horas aparentemente está imputado por encubrimiento”, señaló, al tiempo que recordó que fue esa persona quien declaró haber encontrado diferencias en una de las habitaciones cuando regresó al inmueble.

Además, cuestionó algunas de las primeras medidas investigativas realizadas en la vivienda del acusado.

“Entraron a la casa, miraron y se fueron. Entonces se repitieron de nuevo las llegadas al mismo domicilio”, opinó, aunque destacó que posteriormente se aplicaron técnicas forenses más profundas.

Finalmente, Meossi resumió su postura sobre el caso y reiteró cuál es su principal conclusión.

“Para mí no fue premeditado, fue un ataque espontáneo de él de irascibilidad y que terminó en eso y que él actuó solo”, concluyó.