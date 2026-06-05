Roban dinero y joyas en una vivienda de Alto Comedero, Jujuy

En Alto Comedero, Jujuy, delincuentes ingresaron a una vivienda y sustrajeron 400 dólares, 600 mil pesos y joyas de oro, mientras la familia no estaba presente.

Hoy 02:30

Un vecino del barrio Alto Comedero en la provincia de Jujuy denunció un hecho delictivo que tuvo lugar en su vivienda, donde delincuentes lograron sustraer una considerable suma de dinero y joyas de oro.

El robo ocurrió en la mañana del día en cuestión, cuando una familia decidió abandonar su hogar ubicado en el sector de la Tupac Amaru, asegurando todas las entradas antes de salir.

Aproximadamente a las 9:30, una mujer del grupo familiar regresó y se encontró con la puerta principal violentada, lo que le causó gran sorpresa e inquietud.

Al ingresar, notó que había un desorden generalizado en el interior, lo que la llevó a sospechar que había sido víctima de un robo.

La damnificada comenzó a inspeccionar su hogar y constató que los delincuentes habían llevado un importante botín, incluyendo 400 dólares, 600 mil pesos y varias joyas de oro, entre ellas, dos anillos y una cadenita.

Ante la situación alarmante, la mujer contactó a su pareja, quien regresó de inmediato para evaluar el daño y la pérdida sufrida.

Posteriormente, el hombre se dirigió a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero para realizar la denuncia correspondiente sobre el robo en su vivienda.