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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUN 2026 | 18º
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Regionales

Chaco continúa la búsqueda de Axel González tras 19 días de su desaparición

Más de 250 efectivos de la Policía del Chaco participan en un operativo de búsqueda para encontrar a Axel González, un joven de 21 años desaparecido desde hace 19 días.

Hoy 03:25

El operativo de búsqueda para localizar a Axel Alejandro González, un joven de 21 años desaparecido, se intensifica en Chaco con la participación de más de 250 efectivos de diversas unidades policiales.

Este jueves, la Policía del Chaco coordinó un nuevo despliegue en la intersección de avenida 1° de Mayo y calle Paraíso, donde se concentraron los esfuerzos de búsqueda bajo la dirección del subjefe de Policía, Comisario General Manuel Victoriano Silva.

Las tareas de rastrillaje incluyen la participación de unidades de Infantería, Canes y Fuerzas de Operaciones Estratégicas Femeninas, además de personal de Seguridad Rural y Ambiental y Policía Caminera.

Asimismo, se utiliza drones de vigilancia aérea y equipos de comunicación especializados para optimizar las tareas de búsqueda en la zona.

El operativo se lleva a cabo de forma coordinada en varios sectores de la ciudad y áreas circundantes, con el propósito de ampliar el área de cobertura y recopilar información relevante.

Las autoridades han señalado que este esfuerzo conjunto busca establecer el paradero de Axel González y reunir toda la información posible para avanzar en la investigación.

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