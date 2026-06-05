Máximo Kirchner llegó al domicilio del Indio Solari tras su fallecimiento

El referente de La Cámpora se acercó a la casa del músico para brindar su apoyo a la familia.

Hoy 12:14

Máximo Kirchner llegó a la casa del Indio Solari para acompañar a la familia del mítico cantante de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota.

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El líder de La Cámpora entró a la propiedad del icónico músico una hora después de que se conociera la muerte del músico de 77 años.

Según informó el periodista Rodrigo Alegre en TN, el fallecimiento ocurrió en su vivienda de Parque Leloir, partido de Ituzaingó. La Justicia inició una investigación de protocolo, una medida habitual en este tipo de situaciones. La causa quedó a cargo de la Fiscalía N.º 2 de Ituzaingó.

Además de los patrulleros la ambulancia que trasladará su cuerpo, varios fanáticos se van acercando a la propiedad del exitoso intérprete.