Delincuentes lo dejaron sin techo: se llevaron 16 chapas de 4 metros

El dueño de la vivienda, ubicada en la localidad La Reserva departamento Río Hondo, denunció que se llevaron todo el techo. Intervino Comisaría 40.

Hoy 12:52

Delincuentes ingresaron a una propiedad rural tras cortar el alambrado perimetral y sustrajeron 16 chapas de gran tamaño que conformaban la totalidad de la cubierta del inmueble. La víctima fue alertada por el cuidador del lugar.

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Un insólito robo fue denunciado en el departamento Río Hondo, donde delincuentes ingresaron a una propiedad ubicada en la localidad de La Reserva y se llevaron la totalidad del techo de una vivienda.

La denuncia fue radicada por Cristian Darío Langella, de 46 años, domiciliado en la localidad de Colonia Tinco, quien tomó conocimiento del hecho a través de un llamado telefónico realizado por el cuidador del inmueble.

De acuerdo con la presentación realizada ante la Comisaría Comunitaria Nº 40, personas desconocidas cortaron el alambrado perimetral de la propiedad, efectuando una abertura de aproximadamente un metro para ingresar al predio.

Una vez en el lugar, los autores desmontaron y sustrajeron 16 chapas trapezoidales marca Ternium, de color negro y de aproximadamente cuatro metros de largo cada una, elementos que conformaban la totalidad del techo de la vivienda.

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El denunciante indicó además que el cuidador había recorrido la propiedad durante la jornada del 3 de junio y que hasta ese momento no se habían registrado novedades, por lo que se presume que el ilícito fue cometido entre esa fecha y el momento en que se descubrió la faltante.

La causa es investigada con intervención del fiscal Dr. Emanuel Sabater, quien dispuso la realización de una constatación, relevamiento fotográfico y confección de croquis por parte de criminalística, además de entrevistas a posibles testigos, relevamiento vecinal y participación de la División Robos y Hurtos para avanzar en la identificación de los responsables.