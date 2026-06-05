A sus 54 años, Ricky Martin volvió a deslumbrar a sus fans con una sesión de fotos

El artista publicó imágenes de una producción de moda en la que posó con una camisa abierta y una manzana en la mano, desatando comentarios en redes.

Hoy 12:56

Ricky Martin compartió en sus redes sociales su última producción de moda, en la que combinó elegancia y una marcada impronta contemporánea.

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El cantante se mostró frente a la cámara de Fernando Sippel y enloqueció a su comunidad que reaccionó con pícaros comentarios al instante de la publicación.

Desde “Impresionante”, “Estas muy hermoso ultimamente”, y “¿Queres ser mi novio?” hasta “Pecamos pensando en vos” y “El tiempo no pasa para tí”, son algunos de los miles de comentarios que pueden leerse debajo del carrousel de fotos.

En una de las imágenes, Ricky Martin lució una remera básica de cuello redondo en tono celeste grisáceo, combinada con un jean de corte holgado en azul oscuro. El look se completó con calzado estilo collage de suela clara y accesorios como anillo y pulsera a juego en plateado.

Con una pose rígida de perfil, lució una remera polo de mangas largas en negro texturado que combinó con un pantalón sastrero a tono con pinzas, el artista destacó por su elegancia en total black.

El juego de volúmenes apareció en un estilismo con pantalón sastrero extra ancho en tono blanco, ajustado con un cordón a modo de cinturón. La parte superior, en tonos oscuros, se completó con un trench largo de lana tejida que sumó movimiento al total look, junto a zapatos blancos de punta metálica.

El contraste entre blanco y negro tuvo su desarrollo en distintos looks: el cantante llevó una camisa blanca de cuello rígido, corbata negra y un prendedor por encima de diamantes. El look se completó con un pantalón oscuro con efecto cuero.

El denim también formó parte de la propuesta: lució una remera marrón chocolate al cuerpo, jean celeste recto y holgado con efecto gastado en los frentes, usó una campera de jean atada a la cintura, que combinó con borcegos negros creando así un look de perfil urbano.

Finalmente, una imagen más descontracturada mostró al artista con una camisa beige abierta, pantalón sastrero verde musgo y agregó una cadena con dije que cayó sobre su pecho. Se destacó su beauty look, de pelo rapado y barba prolija estilo candado.