Varrone no pudo redondear una buena clasificación y largará desde atrás en Mónaco

El piloto argentino terminó 16° en la qualy del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 2 y deberá avanzar en pista para intentar sumar puntos durante el fin de semana.

Hoy 14:44

Nicolás Varrone no tuvo la clasificación esperada en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 2. El piloto argentino de Van Amersfoort Racing finalizó en el 16° puesto en la qualy correspondiente a la cuarta fecha del campeonato.

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En el histórico circuito callejero del Principado, Varrone registró un mejor tiempo de 1:21.819, quedando a casi un segundo del poleman, el brasileño Rafael Camara, de Invicta Racing, quien marcó 1:20.923.

La clasificación dejó al argentino en una posición incómoda para el resto del fin de semana, especialmente en un trazado como Mónaco, donde los adelantamientos suelen ser muy difíciles y la posición de largada tiene un peso determinante.

Varrone, que atraviesa su primera temporada en la categoría, deberá realizar una gran carrera sprint y una sólida competencia principal si quiere meterse en zona de puntos.

Hasta el momento, el argentino suma 14 puntos en el campeonato. Sus mejores resultados fueron el cuarto puesto conseguido en la carrera sprint del GP de Miami y el sexto lugar obtenido en la carrera principal del GP de Canadá.

Con esos resultados, se ubica 13° en el campeonato, que tiene como líder al italiano Gabriele Mini, de MP Motorsport.

La actividad de la Fórmula 2 continuará este sábado con la carrera sprint, programada para las 9.15, hora de Argentina.