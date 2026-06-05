Con el estreno de “He-Man: Amos del Universo” se renueva la cartelera del Renzi

La nueva programación del Cine Teatro Renzi incluirá además la comedia romántica “Nada entre los dos”, la continuidad de “Scary Movie 6: Terroríficamente Incorrecta” y el preestreno de “El día de la revelación”.

Hoy 14:58

El cine teatro Renzi de la ciudad de La Banda informó que su cartelera se renueva desde el jueves 4 hasta el miércoles 10 con el estreno de la adaptación en imagen real del aclamado dibujo animado de los 80 “He-Man: Amos del Universo”.

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“He-Man y los Amo del Universo” se proyectará en el horario de las 17.30hs. El film inicia con un niño de diez años, el príncipe Adam, quien se estrelló en la Tierra en una nave espacial y fue separado de su espada mágica, el único vínculo con su hogar en Eternia. Tras localizarla casi dos décadas después, el príncipe Adam es transportado de vuelta al espacio para defender su planeta natal de las malvadas fuerzas de Skeletor. Pero para derrotar a un villano tan poderoso, el Príncipe Adam primero tendrá que descubrir los misterios de su pasado y convertirse en He-Man: el hombre más poderoso del Universo.

Como parte del Espacio INCAA, desde el jueves 4 hasta domingo 7 a partir de las 20 podrá verse la comedia romántica “Nada entre los dos” que cuenta la historia de Guillermo y Mechi quienes se conocen en un paradisíaco resort del Caribe, en medio de una reunión laboral de emergencia. Ambos están casados y arrastran vidas que ya no los representan: él, atrapado en un matrimonio rutinario bajo la presión de un suegro que parece manejar su vida; ella, con un trabajo que no la identifica, un marido lleno de proyectos fallidos y una hija que la rechaza. Una madrugada, creyendo sentir un sismo, terminan cruzándose en la playa y, entre risas y copas, nace una conexión inesperada. Mientras la empresa para la que trabajan se hunde, entre ellos aparece algo que no estaban buscando… pero que no pueden ignorar.

Finalmente, se informó que continuará en cartelera “Scary Movie 6: Terroríficamente Incorrecta” a las 22 y el miércoles 10 a las 16 y 18. Veintiséis años después de haber sobrevivido por primera vez al icónico asesino de la máscara de fantasma, los fanáticos del humor más ácido y políticamente incorrecto están de regreso absoluto a través de las mentes brillantes que fundaron la saga y que tienen material para seguir haciendo de las suyas.

Finalmente, el miércoles 10 a partir de las 22 se realizará el pre estreno de “El día de la revelación” la trama de la película gira en torno al inminente anuncio público de que la humanidad no está sola en el universo. Después de décadas de conspiraciones, tecnología oculta y un encubrimiento masivo (que coincide temporalmente con los supuestos sucesos de Roswell en 1947), el secreto más resguardado de la historia está a punto de ser revelado a todo el mundo simultáneamente. Mientras la cuenta regresiva avanza, la sociedad se prepara para lo inevitable. Las personas y los gobiernos tendrán que enfrentarse a la pregunta fundamental: "Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te lo demostrara, ¿te asustarías?". Entre el caos, el asombro y el miedo, el orden establecido comienza a tambalearse mientras la humanidad lucha por asimilar la nueva realidad.