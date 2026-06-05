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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUN 2026 | 23º
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Mundo

Un concejal brasileño asesinó a su esposa durante el proceso de divorcio y luego se suicidó

Ilcicléia Alves Veloso, de 41 años, fue asesinada por su esposo, un exalcalde y actual concejal de Ourilândia do Norte. El hombre se quitó la vida poco después del ataque

Hoy 15:21
Romildo Veloso - Ilcicléia Alves

La ciudad de Ourilândia do Norte, en el norte de Brasil quedó sacudida por una tragedia que conmocionó a toda la comunidad. Icicléia Alves Veloso, de 41 años, murió tras ser baleada por su exmarido, Romildo Veloso e Silva, quien era concejal y exintendente del municipio.

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El ataque ocurrió el miércoles, en un estudio jurídico donde la pareja se encontraba para firmar el divorcio.

Según informaron medios locales, Romildo pidió quedarse a solas con Icicléia y, minutos después, el abogado escuchó los disparos.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a la mujer sentada, con una herida de bala en la cabeza y aún con signos vitales. Romildo, en tanto, fue hallado muerto en el baño, con un revólver a su lado.

Icicléia fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal de Ourilândia do Norte y luego derivada al Hospital Regional PA-279, donde permaneció internada en terapia intensiva.

Sin embargo, este jueves su estado de salud empeoró y, según el parte médico, entró en “coma profundo”. Finalmente, la unidad de salud confirmó su muerte por “traumatismo craneoencefálico por arma de fuego”.

La Policía Civil informó que investiga el hecho como femicidio seguido de suicidio. El caso generó una fuerte repercusión en la ciudad y en toda la región.

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