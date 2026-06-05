Argentina recuperó el primer puesto del ranking FIFA a días del Mundial 2026

Tras la derrota de Francia y el empate de España en sus amistosos de preparación, la Scaloneta volvió a la cima del listado mundial antes del debut en la Copa del Mundo.

Hoy 15:29

La Selección Argentina recibió una gran noticia a pocos días del inicio del Mundial 2026: volvió al primer puesto del ranking FIFA. El equipo dirigido por Lionel Scaloni recuperó la cima luego de los resultados de España y Francia en sus respectivos amistosos de preparación.

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La Albiceleste había perdido el liderazgo del listado en septiembre del año pasado, pero volvió a ocupar el lugar más alto tras la derrota del conjunto francés y el empate del seleccionado español.

Una vez finalizados esos encuentros, Argentina quedó primera con 1874,81 puntos, apenas por encima de España, que se ubica segunda con 1873,01. En tanto, Francia cayó al tercer lugar con 1869,43 unidades.

Desde la AFA celebraron la noticia a través de su sitio oficial. “La Selección Argentina, última campeona del mundo, volvió a obtener la primera posición en el ranking que elabora la FIFA, el cual se actualiza en tiempo real. La segunda posición la obtiene España y Francia cayó dos lugares en la clasificación de la actualidad”, publicaron.

Además, destacaron el momento en el que llega esta actualización: “Así pues, a doce días del debut de la Scaloneta en la Copa del Mundo 2026, Argentina volvió a tener el lugar más deseado del podio”.

La entidad también informó que la próxima Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola se publicará el 10 de junio de 2026.

De todos modos, el liderazgo todavía podría modificarse antes del inicio del Mundial. Si Argentina no consigue victorias en sus amistosos frente a Honduras o Islandia, y si Francia y España suman triunfos ante Irlanda del Norte y Perú, respectivamente, la Albiceleste podría perder nuevamente el primer puesto.

Cuándo juega Argentina antes del Mundial

La Selección disputará dos amistosos antes del debut mundialista. El primero será ante Honduras, el 6 de junio a las 21, en el estadio Kyle Field, en Texas.

Luego, el equipo de Scaloni enfrentará a Islandia el 9 de junio a las 22, en el Jordan-Hare Stadium, en Alabama.

Con el regreso a la cima del ranking FIFA, Argentina llega a la recta final de la preparación con un impulso simbólico importante antes de iniciar la defensa del título conseguido en Qatar 2022.