Horacio Zeballos volvió a meterse en la final de Roland Garros y va por el bicampeonato

El argentino, junto al español Marcel Granollers, venció a la dupla italiana Bolelli-Vavassori y buscará retener la corona en el dobles del Grand Slam parisino.

Hoy 12:40

Horacio Zeballos quedó a un paso de volver a tocar la gloria en Roland Garros. El argentino, en pareja con el español Marcel Granollers, se clasificó este viernes a la final del torneo de dobles tras vencer a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori por 7-6 (4) y 6-4.

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La dupla hispano-argentina, número 1 del certamen, mostró solidez en los momentos decisivos del partido y se metió por segundo año consecutivo en la definición del Grand Slam parisino.

Ahora, Zeballos y Granollers irán por el bicampeonato en París, luego de haber conquistado el título el año pasado. En la final enfrentarán al finlandés Harri Heliovaara y al británico Henry Patten, segundos preclasificados del torneo.

Para Granollers, será su tercera final en Roland Garros. El español ganó la edición pasada junto a Zeballos y había perdido la definición de 2014, cuando jugó en pareja con Marc López.

El presente del dúo es de altísimo nivel. Además de la consagración en Roland Garros el año pasado, también levantaron el trofeo del Abierto de Estados Unidos, consolidándose como una de las parejas más fuertes del circuito.

Con esta nueva final, Zeballos y Granollers buscarán sumar su tercer título de Grand Slam como dupla y seguir agrandando su historia dentro del tenis mundial.

La definición promete un duelo de máxima exigencia ante Heliovaara y Patten, una pareja que también llega encendida y que intentará impedir la defensa del título de los campeones vigentes.

Para Zeballos, la final representa una nueva oportunidad de seguir haciendo historia en el dobles y de ratificar su vigencia en la elite del tenis internacional.