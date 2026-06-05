Humanidades reunió a jóvenes en un encuentro con valores del cooperativismo

Con una importante participación de estudiantes, docentes, directivos y referentes de instituciones educativas de distintos puntos de la provincia, se desarrolló en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE el XIII Taller Provincial de Cooperativismo y Mutualismo Escolar.

Hoy 16:53

La propuesta, organizada por la Asociación para la Promoción y Formación del Cooperativismo y Mutualismo (Aprocoom), reúne a jóvenes y educadores bajo el lema “Un espacio para emprender juntos, crear y potenciar tu futuro”, con el objetivo de fortalecer la educación cooperativa y mutual a través de espacios de formación, intercambio y construcción colectiva.

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El acto de apertura contó con la presencia del rector de la UNSE, Marcelino Ledesma; la decana de la Facultad de Humanidades, Sandra Moreira; la vicedecana, Carla Ferreyra; integrantes de Aprocoom; docentes, estudiantes y representantes de distintas instituciones educativas.

Durante la jornada se desarrollan exposiciones, muestras institucionales, dinámicas participativas y espacios de capacitación destinados a promover valores vinculados a la solidaridad, la participación democrática, el trabajo en equipo y el compromiso con la comunidad.

En ese marco, la decana Sandra Moreira destacó la importancia de generar ámbitos de encuentro que permitan fortalecer la formación de los jóvenes en torno a los principios cooperativos y mutuales.

Asimismo, valoró el rol que estas herramientas adquieren en el contexto actual, al promover formas de organización basadas en la cooperación, la responsabilidad compartida y la búsqueda de soluciones colectivas frente a los desafíos sociales y económicos.

Moreira también reafirmó el compromiso de la Facultad con la promoción de estas prácticas, recordando que la Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo que se dicta en la unidad académica constituye una propuesta de referencia en el sistema universitario público argentino y una de las pocas carreras de estas características existentes en universidades nacionales.

Por su parte, la vicedecana Carla Ferreyra puso en valor la participación de estudiantes y docentes de toda la provincia, destacando que este tipo de encuentros permiten compartir experiencias, fortalecer vínculos institucionales y promover una formación integral que trasciende los contenidos curriculares tradicionales.

Además, señaló que el cooperativismo y el mutualismo representan herramientas fundamentales para la construcción de ciudadanía y para el desarrollo de proyectos colectivos con impacto positivo en las comunidades, especialmente en contextos que demandan nuevas formas de organización y participación social.

La actividad incluyó la presentación de experiencias desarrolladas por cooperativas y mutuales escolares, espacios de intercambio entre estudiantes y docentes guías, además de propuestas de capacitación orientadas a fortalecer las capacidades de liderazgo, gestión y trabajo colaborativo.