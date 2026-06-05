Los jardines de infantes municipales de Clodomira celebraron el Día Mundial del Medio Ambiente

Alumnos de los jardines de infantes municipales N° 1 “Mis Pimpollos” y N° 2 “Mundo Feliz” realizaron una gran Feria de Eco Arte.

Hoy 17:01

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente y con el objetivo de generar mayor conciencia en la comunidad, los jardines de infantes municipales N° 1 “Mis Pimpollos” y N° 2 “Mundo Feliz” de Clodomira realizaron este viernes una importante Feria de Eco Arte sobre el cuidado del ambiente y el reciclaje.

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Todo el personal docente junto con los chicos de cada salita fue protagonista de una colorida muestra y de actividades que se realizaron ante un importante marco de público que pudo apreciar el valor del cuidado del medio ambiente a través de acciones cotidianas que contribuyan a construir una comunidad más limpia, con comportamientos más responsables y familias comprometida con el planeta.

El intendente Daniel Ruiz celebró esta iniciativa, oportunidad en la que destacó la participación y apoyo de las autoridades, docentes, alumnos y de las familias, “quienes fueron protagonistas de esta hermosa jornada, demostrando que el compromiso con el medio ambiente se fortalece cuando trabajan unidos”.

Con esa premisa, el jefe comunal alentó a todos los clodomirenses a seguir “impulsando hábitos saludables y sostenibles, fomentando el reciclaje y el cuidado de nuestros espacios comunes para dejar un mejor lugar a las futuras generaciones”.

Durante la mañana se realizó la feria con docentes y alumnos del Jardín N° 2 “Mundo Feliz” y durante la siesta lo hicieron los chicos del Jardín N° 1 “Mis Pimpollos”, quienes exhibieron los frutos de los trabajos realizados en las salitas, donde se destacan las elaboraciones textiles, reciclado de materiales plásticos, cartones y vidrio, donde además pudieron mostrar sus habilidades manuales y artísticas.