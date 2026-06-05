Detuvieron a un joven acusado de violencia de género tras un allanamiento en el barrio Paraíso

El procedimiento fue realizado por personal policial en una vivienda de calle 7. El sospechoso está imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en perjuicio de una menor.

Hoy 17:06

Un joven de 22 años fue detenido durante la mañana de este viernes en el barrio Paraíso, en el marco de una investigación por un hecho de violencia de género que tiene como víctima a una menor de edad.

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El procedimiento se concretó alrededor de las 8 en un domicilio ubicado sobre calle 7, donde efectivos policiales llevaron adelante un allanamiento ordenado por la Justicia. La medida contó con la intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Durante el operativo fue aprehendido Santiago Agustín Domínguez, alias "Chueca", de 22 años, quien era intensamente buscado por una causa en la que se lo investiga por el supuesto delito de lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por haber mediado violencia de género.

La orden judicial fue emitida por la jueza de Control y Garantías, Dra. Menini, y se ejecutó sin que se registraran incidentes.

Tras su detención, el acusado quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes para el avance de la causa.