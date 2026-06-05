Denunció a su expareja por un presunto abuso sexual y el acusado fue aprehendido en Garza

La presentación fue realizada por una joven de 18 años en la Comisaría Comunitaria N° 14 de Garza. La Fiscalía ordenó medidas de protección e investigación mientras avanza la causa.

Hoy 17:10

Una joven de 18 años denunció a su expareja por un presunto hecho de abuso sexual ocurrido en la localidad de Garza, departamento Sarmiento. Tras la presentación realizada ante la Policía, la Justicia ordenó la aprehensión del acusado y dispuso una serie de medidas para avanzar con la investigación.

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Según consta en la denuncia radicada durante la madrugada de este viernes en la Comisaría Comunitaria N° 14, la joven, domiciliada en el barrio Virgen del Valle, relató que el hecho habría ocurrido el pasado 2 de junio mientras se encontraba descansando en una habitación ubicada dentro del predio donde trabaja.

De acuerdo con su testimonio, el acusado, quien sería su expareja y tiene domicilio en la provincia de Tucumán, habría ingresado al lugar sin autorización y cometido actos de abuso en su contra.

Tras recibir la denuncia, las autoridades activaron el protocolo correspondiente para este tipo de casos. Además, la víctima fue sometida a un examen médico, cuyo informe preliminar consignó una lesión con hematoma en la región uterina.

La fiscal interviniente, Dra. Rimini, dispuso la realización de una entrevista psicológica a la denunciante y ordenó la aprehensión del sospechoso, medida que fue concretada mientras continúan las tareas investigativas.

La causa se encuentra en etapa de instrucción y las autoridades trabajan en la recolección de pruebas para determinar las circunstancias del hecho denunciado.