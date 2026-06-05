Sofía Calvet recibe probation por robar un celular en Tucumán

Sofía Abigail Calvet, acusada de robar un celular en Tucumán, recibe probation y deberá realizar tareas comunitarias y pagar una indemnización a la víctima.

Hoy 17:18

En un caso de hurto que ha llamado la atención en San Miguel de Tucumán, Sofía Abigail Calvet, una joven trans de 25 años, ha sido beneficiada con la suspensión de juicio a prueba (probation) por un período de un año.

La audiencia se llevó a cabo el 4 de junio, donde la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, encabezada por la fiscal Susana Cordisco, presentó los cargos en contra de la imputada por el delito de hurto simple.

El incidente ocurrió el 6 de mayo, cuando una mujer de 21 años intentaba abordar un colectivo de la línea 4 en la intersección de las avenidas Mate de Luna y América, momento en el que Calvet sustrajo su teléfono celular.

De acuerdo con la acusación, tras el robo, Calvet se fugó en una motocicleta que la esperaba a una cuadra, específicamente en la intersección de avenida Mate de Luna y Pedro León Gallo.

Durante la audiencia, la defensa de Calvet solicitó el beneficio de la probation, el cual fue aprobado por el Ministerio Fiscal, estableciendo una serie de condiciones que la acusada debe cumplir.

Entre las condiciones impuestas se incluyen la realización de tareas comunitarias en la ONG “Gotitas de Ternura” y el pago de una reparación económica de 50.000 pesos a la víctima del robo.

El magistrado a cargo validó el acuerdo propuesto, permitiendo así que Calvet cumpla con las disposiciones acordadas sin enfrentar un juicio penal en este momento.