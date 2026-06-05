Balearon a un joven de 18 años en el barrio Ejército Argentino y buscan a dos sospechosos

La víctima recibió un disparo en una pierna cuando caminaba hacia una despensa. Los atacantes escaparon en motocicleta y ya fueron identificados por la Policía.

Hoy 17:21

Un joven de 18 años resultó herido de arma de fuego este viernes al mediodía tras ser atacado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta en el barrio Ejército Argentino. La víctima fue trasladada al Hospital Regional, mientras la Policía trabaja para localizar a los presuntos agresores.

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El violento episodio se registró alrededor de las 13:40 en la intersección de Calle 51 y avenida Colón. Según informaron fuentes policiales, Arévalo caminaba hacia una despensa del barrio cuando fue interceptado por dos hombres que circulaban en una motocicleta Honda Wave de color blanco.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, uno de los ocupantes del rodado extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo que impactó en la pierna derecha del joven, a la altura del muslo. El proyectil habría presentado orificio de entrada y salida.

Tras concretar el ataque, los agresores huyeron a gran velocidad con dirección al barrio Villa Coy, donde residirían. A partir de los datos aportados por vecinos y testigos, los investigadores lograron establecer la identidad de los sospechosos, conocidos por los alias de "Bebé" Artaza y "Ángel Penaka".

Minutos después del hecho, personal médico llegó al lugar y brindó las primeras asistencias a la víctima para controlar la hemorragia. Posteriormente, Arévalo fue trasladado al Hospital Regional Ramón Carrillo, donde quedó internado para una evaluación más exhaustiva de las lesiones sufridas.

La investigación quedó a cargo de efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 11, que realizaron las actuaciones de rigor y tomaron declaración a testigos. Por disposición de la Unidad Fiscal de turno, se aguarda el informe del médico de Policía y la evolución del estado de salud del joven para determinar la calificación legal del hecho y avanzar con las medidas judiciales correspondientes contra los sospechosos.