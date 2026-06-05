Recuperaron bienes robados en un allanamiento en Pinto y el principal sospechoso seguirá detenido

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría N° 17 en una vivienda del barrio Belgrano Sur. Secuestraron documentación, una campera deportiva y un módem de internet vinculados a distintos hechos denunciados en los últimos días.

Hoy 19:24

Un importante procedimiento policial permitió esclarecer una serie de hurtos denunciados en la ciudad de Pinto, donde efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 17 recuperaron diversos bienes sustraídos durante un allanamiento realizado en el barrio Belgrano Sur.

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La investigación se inició tras varias denuncias radicadas por vecinos que reportaron el robo de dinero en efectivo, documentación personal, prendas de vestir y equipos tecnológicos, hechos que generaban preocupación en la comunidad.

Las tareas investigativas y de inteligencia criminal permitieron identificar al presunto autor de los ilícitos, quien al momento del procedimiento ya se encontraba aprehendido por disposición judicial en el marco de otra causa.

Con los elementos probatorios reunidos durante la investigación, la fiscalía interviniente solicitó una orden de allanamiento y registro domiciliario, medida que fue autorizada por la jueza de Control y Garantías.

Durante el operativo, realizado en una vivienda del barrio Belgrano Sur, los uniformados secuestraron un módem de internet con su fuente de alimentación, una campera deportiva y documentación personal perteneciente a las víctimas.

Todos los elementos recuperados fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes y posteriormente ser restituidos a sus propietarios.

Por disposición de la fiscalía, el sospechoso continuará alojado en calidad de aprehendido, mientras los investigadores avanzan con nuevas pericias para determinar si podría estar vinculado con otros hechos delictivos denunciados en la zona.

Las actuaciones continúan bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal.