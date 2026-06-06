Detenido por robar una moto en Santa Fe tras inusual confesión

Un hombre de 31 años fue detenido en Santa Fe tras ser sorprendido con una motocicleta robada, explicando que 'el diablo me tentó' a cometer el delito.

Hoy 04:30

En la madrugada de este viernes, efectivos de la Policía de Santa Fe detuvieron a un hombre de 31 años mientras trasladaba una motocicleta robada en el norte de la ciudad. El operativo fue posible gracias a la vigilancia proporcionada por las cámaras de videovigilancia urbana y la rápida reacción de la Policía de Acción Táctica (PAT).

El incidente se inició poco después de las 2 de la mañana, cuando las cámaras de monitoreo detectaron a un individuo empujando una motocicleta en la intersección de Lavalle y Ayacucho. La actitud sospechosa del hombre alertó a los operadores, quienes notificaron inmediatamente al Centro de Emergencias 911.

Con las características del sospechoso y su ubicación en tiempo real, se organizó un operativo que concluyó en las cercanías de Lavalle y Pavón, donde los agentes encontraron al individuo intentando ocultar la motocicleta en un pasillo entre viviendas.

Al inspeccionar el vehículo, los policías observaron signos de robo, incluyendo daños en el sistema de encendido. También hallaron un bolso con herramientas sobre el tanque de combustible, elementos que están siendo analizados por los investigadores.

Un momento notable del procedimiento fue la respuesta del sospechoso cuando se le interrogó sobre la procedencia de la motocicleta. Según las actas policiales, el hombre admitió el robo, afirmando que 'el diablo me tentó' y que 'me la robé', refiriéndose al vehículo que había sustraído.

El detenido, identificado como I.R., de 31 años, alegó que la motocicleta había sido robada minutos antes en la zona de Salvador del Carril y Sarmiento, lo que corroboró las sospechas de los investigadores sobre su implicación en el delito.

Luego del procedimiento, la Policía comunicó los hechos al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que el hombre permanezca detenido, recibiendo atención médica y siendo identificado adecuadamente, además de abrirse un caso por robo calificado.