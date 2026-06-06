Los barrios Villa Margarita y Tabla Redonda fueron beneficiados con un Operativo de Integración Social

La Municipalidad de La Banda desplegó una jornada integral con mejoras de infraestructura, atención sanitaria y actividades recreativas para vecinos de distintos barrios.

Hoy 13:01

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, participó el viernes a la tarde en el Operativo de Integración Social que la Municipalidad desarrolló en un sector comprendido entre los barrios Villa Margarita y Tabla Redonda, acercando importantes mejoras de infraestructura y servicios gratuitos destinados a los vecinos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la jornada, el jefe comunal fue recibido por la presidenta de la Junta Vecinal del barrio Villa Margarita, Nora Juárez, quien junto a vecinos de los barrios Tabla Redonda y Jardín, compartió distintas inquietudes, necesidades y propuestas para continuar mejorando este sector donde habitan muchas familias.

El operativo tuvo como objetivo fortalecer la presencia del Estado municipal en los barrios, brindando respuestas concretas a través de trabajos de mantenimiento urbano y asistencia integral para las familias.

Entre las acciones ejecutadas por las diferentes áreas de la comuna se destacaron tareas de nivelación, perfilado y enripiado de calles, reposición de luminarias y reconversión lumínica LED, además de trabajos de limpieza general.

Los vecinos pudieron acceder a servicios gratuitos de asistencia sanitaria y social, a cortes de cabello, a una radio abierta y actividades recreativas. También se realizaron sorteos de entradas para funciones del Cine Teatro Municipal Renzi y una merienda comunitaria.

Desde el municipio destacaron la importancia de estos operativos integrales, que permiten acercar servicios esenciales a los distintos barrios de la ciudad y mantener un contacto directo con los vecinos para conocer sus necesidades y continuar impulsando acciones que contribuyan al desarrollo comunitario.

En la oportunidad, el intendente Ing. Roger Elías Nediani destacó: “Fue un encuentro muy agradable con los vecinos, muy afectuoso, de mucho cariño. Agradezco en ese sentido a los vecinos de los barrios Tabla Redonda y Villa Margarita que se acercaron en este nuevo cierre de un Operativo de Integración Social.

Estoy muy contento y muy agradecido por la recepción y por la participación de los vecinos. Hemos podido escuchar a la presidenta de la junta vecinal

expresarse sobre todos los servicios que el municipio presta de forma totalmente gratuita y también ha invitando a los vecinos a que puedan acceder a esos servicios.

Aquí en este barrio tenemos un CAMM, tenemos un jardín de infantes municipal y hoy hemos incorporado una profesora de educación física para la plaza saludable. Así que la verdad que estamos muy contentos con todos los avances que hemos tenido, en el aspecto de infraestructura, porque las calles estaban en malas condiciones. Hay que entender que hemos tenido un año atípico, un año en donde han llovido más de 800 milímetros, en un período muy acotado de tiempo, que ha sido entre el 25 de diciembre y la última semana de abril.

Esto ha superado claramente en 250 milímetros la media anual pero la obra que hemos realizado en la Rebotaro, el desagüe de 5 mil metros, ha permitido que esto esté en mejores condiciones.

No obstante, las calles se echaron a perder pero ahora con este trabajo de aporte de suelo a base estabilizada y perfilado, han mejorado notablemente, como se puede ver. Así que vamos a seguir trabajando, tienen mi compromiso los vecinos de continuar mejorando estos barrios.

Eso es lo que buscamos dentro de la gestión, esta posibilidad que tenemos hoy los bandeños de tener una gestión que busca la unidad de todos, independientemente de los colores políticos, que los respetamos por supuesto,

porque vivimos en un estado democrático al cual vamos a continuar defendiendo,

y la posibilidad de defenderlo es justamente con el respeto a los diferentes pensamientos, criterios y puntos de vista.

En ese sentido, hay que buscar un punto en común y trabajar juntos por el bien de cada uno de los barrios, que en definitiva no es nada más ni nada menos que mejorar la calidad de vida de la gente”.