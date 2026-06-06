Arruabarrena aceptó la propuesta de Riquelme y quedó a un paso de volver a Boca

El Vasco dio el visto bueno para iniciar su segundo ciclo como entrenador del Xeneize. Solo restan detalles para que se confirme su regreso al club.

Hoy 17:20

Boca vive horas decisivas para definir a su nuevo entrenador. Tras la salida de Claudio Úbeda, Juan Román Riquelme se movió rápido y le ofreció el cargo a Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, quien aceptó la propuesta y quedó a un paso de volver al banco xeneize.

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El exentrenador de Boca manifestó sus ganas de regresar al club y, según confiaron desde su entorno, las diferencias económicas y de trabajo que todavía restan resolver no serían un obstáculo para cerrar el acuerdo.

“El Vasco quiere agarrar sí o sí”, revelaron desde el entorno del entrenador. La definición podría llegar en los próximos días, aprovechando que el plantel se encuentra de vacaciones y recién iniciará la pretemporada el 18 de junio.

El llamado de Riquelme llegó poco después de que se confirmara el final del ciclo de Úbeda. El presidente de Boca apuntó a un hombre con pasado fuerte en el club, tanto como jugador como entrenador, y levantó el teléfono para acercarle la propuesta.

El contacto sorprendió a Arruabarrena mientras descansaba en un campo de General Las Heras, en la provincia de Buenos Aires. Con poca señal, el Vasco atendió el llamado, escuchó la oferta y no tardó en mostrar predisposición para volver.

Si se termina de confirmar, será el segundo ciclo de Arruabarrena como director técnico de Boca. Su primera etapa fue entre 2014 y 2016, cuando asumió tras la salida de Carlos Bianchi y logró encaminar al equipo en un momento complejo.

Durante ese período, el Vasco conquistó dos títulos locales: el torneo de Primera División 2015 y la Copa Argentina de ese mismo año.

Sin embargo, su paso también quedó marcado por eliminaciones dolorosas ante River. Primero en la Copa Sudamericana 2014 y luego en la Copa Libertadores 2015, en la recordada serie que terminó con el escándalo del gas pimienta y la descalificación del Xeneize.

En su primer ciclo, Arruabarrena dirigió 73 partidos, con un saldo de 45 victorias, 13 empates y 15 derrotas, lo que representa una efectividad del 68,45%.

Como jugador, el Vasco también tiene una historia importante en Boca. Surgido de las inferiores del club, fue campeón de la Copa Libertadores 2000 bajo la conducción de Carlos Bianchi y también levantó los torneos Apertura 1998 y Clausura 1999, antes de continuar su carrera en Villarreal de España.

Tras su salida como entrenador xeneize, continuó su carrera en el exterior, con pasos por clubes de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto y Arabia Saudita, además de dirigir a la Selección de Emiratos Árabes Unidos.

Ahora, Boca está cerca de cerrar el regreso de un viejo conocido. Con el visto bueno de Arruabarrena y la decisión de Riquelme de avanzar, solo restan detalles para que el Vasco vuelva a ponerse el buzo de DT en la Bombonera.