ANSES modifica la forma de pago de la Tarjeta Alimentar desde junio: cómo se acreditará el beneficio

Tras el esquema excepcional aplicado el mes pasado por la actualización de montos, la prestación volverá a depositarse junto con la AUH y la AUE en una sola acreditación.

Hoy 18:27

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará desde el 8 de junio una modificación en la modalidad de pago de la Tarjeta Alimentar, beneficio que alcanza a millones de familias en todo el país.

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La medida implica el regreso al sistema habitual de acreditación, luego de que durante mayo se aplicara un esquema extraordinario que dividió el cobro en dos pagos debido a la actualización de los montos del programa alimentario.

La modificación había sido adoptada tras el aumento del 38,3% dispuesto por el Ministerio de Capital Humano. En ese contexto, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE) recibieron primero el monto habitual y posteriormente una segunda acreditación correspondiente a la diferencia generada por el incremento.

Con el inicio de junio, la asistencia alimentaria volverá a depositarse en un solo pago junto con la prestación principal, respetando el calendario habitual establecido por ANSES.

Los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar quedaron fijados en $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para quienes tienen dos hijos y $149.425 para hogares con tres o más hijos. En tanto, las beneficiarias de la Asignación por Embarazo percibirán $72.250.

Además, durante este mes también se aplicó una actualización del 2,58% en los valores de la AUH y la AUE, ajuste que surge de la fórmula de movilidad basada en la evolución de la inflación.

Como resultado de esa actualización, tanto la Asignación Universal por Hijo como la Asignación por Embarazo pasaron a ser de $144.932. De ese total, ANSES abona mensualmente el 80%, equivalente a $115.945,60, mientras que el 20% restante permanece retenido hasta la presentación de la Libreta AUH y la documentación requerida.

Por su parte, la asignación destinada a hijos con discapacidad se elevó a $471.915, de los cuales se pagan mensualmente $377.532, quedando retenidos $94.383.

En cuanto al cronograma de pagos, los beneficiarios de la AUH comenzarán a cobrar desde el 8 de junio, de acuerdo con la terminación de su Documento Nacional de Identidad. La misma fecha regirá para quienes perciben la Tarjeta Alimentar.

En el caso de la Asignación por Embarazo, los depósitos comenzarán el 10 de junio y se extenderán hasta el 24 de junio, también según la terminación del DNI.

Con este cambio, ANSES busca normalizar el mecanismo de acreditación de uno de los programas sociales más importantes del país, destinado a garantizar el acceso a la alimentación de niños, niñas y personas gestantes en situación de vulnerabilidad.