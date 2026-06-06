Impresionante incendio en un puerto de Ecuador: al menos 35 embarcaciones fueron afectadas

El siniestro se registró en la ciudad de Manta y provocó importantes daños en barcos pesqueros y lanchas. Las autoridades investigan las causas del fuego.

Hoy 20:26

Un incendio de gran magnitud se desató este sábado en la zona artesanal del muelle pesquero de Manta, en Ecuador, y afectó al menos a 35 embarcaciones. El siniestro generó una intensa movilización de los equipos de emergencia y obligó a restringir el acceso al área portuaria mientras se desarrollaban las tareas de control.

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Según el reporte oficial, el fuego comenzó cerca del mediodía en una embarcación ubicada en el sector conocido como La Poza, a unos 80 metros de la costa. Debido a la cercanía entre las naves y a la presencia de materiales inflamables, las llamas se propagaron rápidamente hacia otras embarcaciones amarradas en la zona.

Las imágenes difundidas por testigos mostraron enormes columnas de humo negro y fuego consumiendo gran parte del sector afectado. De manera preliminar, las autoridades informaron que resultaron dañados 14 barcos pesqueros y 21 lanchas, aunque advirtieron que la cifra podría aumentar a medida que avancen las evaluaciones.

Las tareas para contener el incendio se vieron dificultadas por la marea baja, que impidió el acceso rápido de remolcadores y otras unidades de apoyo. Sin embargo, los equipos de emergencia lograron controlar las llamas en algunas embarcaciones, mientras que otras quedaron a la deriva y atravesaron un proceso de autoextinción.

En el operativo participaron integrantes del Cuerpo de Bomberos de Manta, efectivos de la Policía Nacional y personal de distintos organismos de respuesta. Además, se mantuvo activo el sistema de videovigilancia del puerto para monitorear la emergencia y coordinar las acciones en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no lograron determinar qué originó el incendio. Mientras continúan las pericias y la evaluación de daños, se conformó una mesa técnica para analizar las consecuencias del siniestro y definir las medidas a seguir en una de las principales terminales pesqueras del país.