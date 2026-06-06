El presidente del Banco Central viajará a China para negociar la renovación del swap que vence en agosto

Bausili participará de una reunión internacional en Shanghái y mantendrá encuentros con autoridades chinas para analizar la continuidad del acuerdo de intercambio de monedas vigente desde 2009.

Hoy 20:24

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, viajará la próxima semana a China, donde mantendrá reuniones con funcionarios de ese país para avanzar en las conversaciones sobre la renovación del swap de monedas que ambas naciones mantienen vigente desde hace más de una década.

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La visita se dará en el marco de una reunión organizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) en la ciudad de Shanghái. Aprovechando su presencia en el país asiático, el funcionario argentino volverá a dialogar con las autoridades chinas sobre la continuidad del acuerdo, cuyo vencimiento está previsto para agosto de este año.

El swap entre Argentina y China contempla actualmente el acceso a 130.000 millones de yuanes, equivalentes a unos 20.000 millones de dólares, una herramienta financiera que ha sido utilizada en distintos momentos para fortalecer las reservas y afrontar compromisos externos.

Durante la gestión de Alberto Fernández, parte de esos fondos fueron empleados para financiar importaciones y realizar pagos al Fondo Monetario Internacional y otros acreedores, en un contexto marcado por la escasez de divisas.

En declaraciones realizadas semanas atrás, Bausili aseguró que el diálogo con las autoridades chinas es fluido y permanente, y señaló que hasta el momento no recibió señales que indiquen modificaciones en las condiciones actuales del acuerdo.

“Tenemos muy buen diálogo y en ninguna de esas oportunidades hablamos de ningún tipo de modificación. En nuestra cabeza sigue siendo estable y cuasi permanente”, había expresado el titular del Banco Central durante una conferencia de prensa realizada en mayo.

Según el último balance de la entidad monetaria, Argentina continuó devolviendo parte de los fondos utilizados del swap. La información oficial indica que a comienzos de este año restaban cancelar aproximadamente 675 millones de dólares, monto que se prevé saldar gradualmente durante 2026.

El funcionario también sostuvo recientemente que el tramo activado del acuerdo continúa disponible y que, hasta ahora, las condiciones de acceso a esa liquidez no fueron modificadas. En ese sentido, manifestó su expectativa de que la renovación se concrete por otros tres años, tal como ocurrió en oportunidades anteriores desde la puesta en marcha del mecanismo en 2009.

Las negociaciones adquieren relevancia en un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas y comerciales. En los últimos meses trascendieron versiones sobre planteos realizados por sectores vinculados al gobierno de Donald Trump, que habrían manifestado reparos respecto de la creciente presencia e influencia económica de China en América Latina y particularmente en Argentina.

Mientras tanto, el Gobierno argentino apuesta a mantener vigente una herramienta financiera que considera clave para fortalecer su posición externa y sostener una fuente alternativa de liquidez en moneda extranjera.