Con cinco partidos, arranca la octava fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña

La jornada comenzará este domingo con encuentros en Beltrán, Forres, San Ramón y La Banda. La programación se completará entre lunes, martes, miércoles y viernes.

Hoy 07:15

La octava fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol comenzará este domingo con cinco partidos correspondientes a una nueva jornada de competencia local.

La actividad tendrá encuentros en distintos escenarios de la provincia y se disputará con público local en la mayoría de las canchas. La fecha se extenderá hasta el viernes 12 de junio, cuando Comercio Central Unidos reciba a Güemes.

El primer día de acción tendrá como protagonistas a Unión de Beltrán, Sportivo Fernández, Defensores de Forres, Independiente de Beltrán, Atlético Forres, Independiente de Fernández, Vélez de San Ramón, Banfield, Villa Unión y Central Argentino.

Programación completa de la fecha 8

Domingo 7 de junio

Unión de Beltrán vs. Sportivo Fernández

Cancha: Unión de Beltrán.

Reserva: 14.00.

Primera: 16.00.

Público local.

Defensores de Forres vs. Independiente de Beltrán

Cancha: Defensores de Forres.

Reserva: 14.00.

Primera: 16.00.

Público local.

Atlético Forres vs. Independiente de Fernández

Cancha: Atlético Forres.

Reserva: 14.00.

Primera: 16.00.

Público local.

Vélez de San Ramón vs. Banfield

Cancha: Vélez de San Ramón.

Reserva: 14.00.

Primera: 16.00.

Público local.

Villa Unión vs. Central Argentino

Cancha: Villa Unión.

Reserva: 14.00.

Primera: 16.00.

Público local.

Lunes 8 de junio

Estudiantes de Huaico Hondo vs. Mitre

Cancha: Estudiantes.

Reserva: 14.00.

Primera: 16.00.

Público local.

Martes 9 de junio

Agua y Energía vs. Sarmiento

Cancha: Agua y Energía.

Reserva: 14.00.

Primera: 16.00.

Público local.

Miércoles 10 de junio

Central Córdoba vs. Yanda

Cancha: Predio Sintético de Central Córdoba, en El Zanjón.

Reserva: 13.00.

Primera: 15.00.

A puertas cerradas.

Viernes 12 de junio

Comercio Central Unidos vs. Güemes

Cancha: Comercio.

Reserva: 13.00.

Primera: 15.00.

Público local.