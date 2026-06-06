Con cinco partidos, arranca la octava fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña

Cobertura especial
Mundial 2026
La jornada comenzará este domingo con encuentros en Beltrán, Forres, San Ramón y La Banda. La programación se completará entre lunes, martes, miércoles y viernes.
La octava fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol comenzará este domingo con cinco partidos correspondientes a una nueva jornada de competencia local.
La actividad tendrá encuentros en distintos escenarios de la provincia y se disputará con público local en la mayoría de las canchas. La fecha se extenderá hasta el viernes 12 de junio, cuando Comercio Central Unidos reciba a Güemes.
El primer día de acción tendrá como protagonistas a Unión de Beltrán, Sportivo Fernández, Defensores de Forres, Independiente de Beltrán, Atlético Forres, Independiente de Fernández, Vélez de San Ramón, Banfield, Villa Unión y Central Argentino.
Unión de Beltrán vs. Sportivo Fernández
Cancha: Unión de Beltrán.
Reserva: 14.00.
Primera: 16.00.
Público local.
Defensores de Forres vs. Independiente de Beltrán
Cancha: Defensores de Forres.
Reserva: 14.00.
Primera: 16.00.
Público local.
Atlético Forres vs. Independiente de Fernández
Cancha: Atlético Forres.
Reserva: 14.00.
Primera: 16.00.
Público local.
Vélez de San Ramón vs. Banfield
Cancha: Vélez de San Ramón.
Reserva: 14.00.
Primera: 16.00.
Público local.
Villa Unión vs. Central Argentino
Cancha: Villa Unión.
Reserva: 14.00.
Primera: 16.00.
Público local.
Estudiantes de Huaico Hondo vs. Mitre
Cancha: Estudiantes.
Reserva: 14.00.
Primera: 16.00.
Público local.
Agua y Energía vs. Sarmiento
Cancha: Agua y Energía.
Reserva: 14.00.
Primera: 16.00.
Público local.
Central Córdoba vs. Yanda
Cancha: Predio Sintético de Central Córdoba, en El Zanjón.
Reserva: 13.00.
Primera: 15.00.
A puertas cerradas.
Comercio Central Unidos vs. Güemes
Cancha: Comercio.
Reserva: 13.00.
Primera: 15.00.
Público local.