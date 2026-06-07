Japan Airlines ofrece vuelos gratuitos para descubrir Japón

Japan Airlines promueve el turismo regional en Japón mediante la oferta de vuelos sin costo para turistas internacionales que buscan explorar el país.

Hoy 05:11

Japan Airlines ha implementado una iniciativa para impulsar el turismo hacia regiones menos visitadas de Japón.

Ante el aumento de visitantes internacionales, que se concentran en ciudades como Tokio, Kioto y Osaka, la aerolínea busca equilibrar el flujo turístico.

La oferta consiste en un vuelo gratuito dentro de Japón, que se puede añadir al comprar un tiquete internacional de ida y vuelta.

Esta propuesta permite a los pasajeros elegir entre más de sesenta rutas internas, facilitando la visita a destinos como Sapporo, Naha, Fukuoka, y Nagasaki.

Para acceder a este beneficio, los viajeros deben cumplir con ciertos requisitos, como ser turistas extranjeros y añadir el vuelo doméstico en el momento de la compra.

Los turistas provenientes de países como Estados Unidos, Canadá y Australia pueden beneficiarse de esta oferta, que busca diversificar el turismo en Japón.

El vuelo gratuito no incluye costos adicionales, aunque puede haber un pequeño recargo si se permanece más de veinticuatro horas en la ciudad de llegada.

Este beneficio es ideal para quienes desean explorar más de Japón sin aumentar su presupuesto, contribuyendo al desarrollo de las economías locales y fomentando un turismo más equilibrado.