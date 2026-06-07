Se defendió a ladrillazos de un ladrón que intentó asaltarlo con un cuchillo

El delincuente habría amenazado al joven con un arma blanca para despojarlo de sus pertenencias, aunque terminó huyendo sin concretar el ilícito.

Hoy 10:57

Un joven logró evitar ser víctima de un robo luego de enfrentarse a un delincuente que lo amenazó con un cuchillo en el barrio Villa Balnearia de la ciudad de Las Termas de Río Hondo.

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La denuncia fue radicada por Hernán Gastón Bulacio, de 26 años, quien manifestó que el episodio ocurrió alrededor de las 16 del sábado en la intersección de calles Vicente Peñaloza y Constitución, Sector "B" del mencionado barrio.

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De acuerdo con la presentación realizada ante la Comisaría Comunitaria Nº 57, el denunciante fue interceptado por un sujeto identificado como Yonathan "Yona" Alderete, quien presuntamente extrajo de entre sus prendas un cuchillo tipo Tramontina con mango envuelto en cinta blanca e intentó despojarlo de sus pertenencias.

Sin embargo, la maniobra delictiva no llegó a concretarse debido a que la víctima se defendió utilizando elementos contundentes que encontró en el lugar, entre ellos ladrillos, logrando poner en fuga al agresor y escapar de la zona sin sufrir el robo de sus bienes.

Tras tomar conocimiento del hecho, la fiscalía interviniente, a cargo del Dr. Rafael Zanni, dispuso la aprehensión en la vía pública del acusado mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del episodio.

La causa fue caratulada como robo en grado de tentativa.