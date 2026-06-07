Marc Márquez ganó con autoridad el Gran Premio de Hungría de MotoGP

El piloto español se impuso con Ducati en Balaton Park, por delante de Pedro Acosta y Francesco Bagnaia. La carrera quedó marcada por una fuerte colisión en la largada.

Hoy 11:35

Marc Márquez volvió a demostrar su jerarquía en el MotoGP y se quedó con una contundente victoria en el Gran Premio de Hungría, disputado en el circuito de Balaton Park. A bordo de la Ducati, el español se impuso sobre Pedro Acosta y su compañero Francesco Bagnaia.

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El trazado húngaro volvió a ser terreno favorable para Márquez, que se mantiene como único ganador en las dos ediciones disputadas allí. El piloto de Cervera mostró un gran dominio sobre los 4.075 metros del circuito y terminó festejando con más de tres segundos de ventaja sobre Acosta.

Si bien cedió la punta durante algunos giros ante el murciano de KTM, Márquez recuperó el control de la carrera y administró la diferencia hasta la bandera a cuadros. Con este resultado, consiguió su segundo triunfo de la temporada y alcanzó su victoria número 74 en MotoGP.

El actual campeón mundial también dio una muestra de recuperación física luego de las lesiones que arrastró durante el año, entre ellas las sufridas en Le Mans. Su rendimiento le permitió mantenerse competitivo y superar con claridad a Bagnaia, quien terminó tercero a más de once segundos.

La competencia tuvo su momento más crítico en el primer frenaje. Allí, las Aprilia de Marco Bezzecchi, líder del campeonato, y Jorge Martín, escolta en la tabla, quedaron fuera de carrera tras una colisión múltiple.

El incidente también involucró a Fabio Di Giannantonio, Raúl Fernández y Fermín Aldeguer, luego de que Martín perdiera estabilidad y terminara impactando contra su compañero, generando una sucesión de caídas. De todos ellos, solo Di Giannantonio pudo retomar la prueba y finalizó en el 12° lugar.

Con la caída de dos de los principales protagonistas del campeonato, Márquez aprovechó la oportunidad y sumó una victoria clave en una temporada cada vez más exigente.

La próxima fecha del campeonato mundial de motociclismo se disputará durante el fin de semana del 19, 20 y 21 de junio, con el Gran Premio de República Checa, en el circuito de Brno.