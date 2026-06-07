Los seleccionados santiagueños U11 y U13 ya tienen cuerpos técnicos para los Argentinos

La Federación de Básquet de Santiago del Estero oficializó los entrenadores que estarán al frente de los equipos masculinos y femeninos de las categorías formativas.

Hoy 11:56

La Federación de Básquet de Santiago del Estero oficializó la designación de los cuerpos técnicos que estarán al frente de los seleccionados provinciales masculinos y femeninos en las categorías U11 y U13, de cara a los próximos Campeonatos Argentinos.

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La entidad, presidida por Carlos Rodolfo Basualdo, confirmó la estructura de trabajo a través de una nota formal enviada al presidente de la Confederación Argentina de Básquet, Sergio Gatti.

El proyecto estará bajo la coordinación general de Carlos Javier Montenegro, Director Provincial de Eneba Nivel 3, quien tendrá a su cargo el seguimiento integral de los cuerpos técnicos designados.

Con la confirmación del staff, las categorías formativas más tempranas ya comenzaron su puesta en marcha en cancha. El preseleccionado U11 Masculino inició sus entrenamientos en las instalaciones del Club Belgrano, mientras que el U11 Femenino comenzó a trabajar en el estadio de Independiente BBC.

Cuerpos técnicos confirmados

En la rama masculina, la Selección U11 tendrá como entrenador principal a Hugo De La Iglesia, técnico Eneba Nivel 2, acompañado por Carlos Desiderio Barrera, también Eneba Nivel 2, como asistente.

La Selección U13 Masculina estará dirigida por Diego Sebastián Burgos, entrenador Eneba Nivel 3, mientras que Santiago Marquetti, Eneba Nivel 2, cumplirá la función de asistente.

En la rama femenina, la Selección U11 tendrá como entrenadora principal a Azucena Del Valle Sauco, técnica Eneba Nivel 3. Su asistente será Bruno Ingratta, Eneba Nivel 2.

Por su parte, la Selección U13 Femenina estará a cargo de María Emilia Rojas, entrenadora Eneba Nivel 3, acompañada por Lucía Antonela Boggetti, también Eneba Nivel 3, como asistente.

El trabajo de acondicionamiento físico de todas las categorías estará centralizado bajo la dirección del profesor Sergio De La Iglesia, quien asumirá el rol de Preparador Físico General del proyecto.

Con esta estructura definida, los seleccionados santiagueños comienzan una nueva etapa de preparación con vistas a los compromisos nacionales, apostando al desarrollo de las bases y al crecimiento del básquet formativo provincial.