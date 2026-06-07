La decepción de Colapinto tras el GP de Mónaco: “Fue un desastre y una carrera muy aburrida”

El piloto argentino finalizó 15° en Montecarlo y no ocultó su fastidio por las penalizaciones, los roces en pista y la estrategia de Williams que ralentizó el pelotón.

Hoy 14:01

Franco Colapinto terminó con mucha bronca el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine cruzó la bandera a cuadros en la 15ª posición y luego realizó un fuerte descargo por una carrera que calificó como “larga”, “frustrante” y “muy aburrida”.

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El bonaerense tuvo un domingo complicado en las calles de Montecarlo, marcado por penalizaciones por exceso de velocidad en la calle de boxes, roces tras la bandera roja y la dificultad habitual para avanzar en uno de los circuitos más cerrados del calendario.

“Hay muchos pozos acá en la calle de boxes, capaz es por eso. Fue una carrera muy larga y frustrante porque no salió nada”, expresó Colapinto apenas se bajó del monoplaza.

El argentino explicó que, pese a haber tenido una buena largada, las características del trazado condicionaron cualquier intento de recuperación. “Largué bien, pero es imposible pasar. Paramos temprano, perdimos dos puestos en la parada y después no paró nadie porque cambiaron gomas con la bandera roja”, analizó.

El relanzamiento también lo dejó con más problemas. “En el relanzamiento me chocó Fernando Alonso, hizo que lo choque a Hülkenberg y después yo choqué a Carlos Sainz, que venía lento en el medio de la pista. Un desastre”, lanzó con total sinceridad.

Colapinto también apuntó contra la estrategia de Williams, que ralentizó el ritmo del pelotón para proteger posiciones, una maniobra posible en Mónaco por la enorme dificultad para adelantar.

“En un momento tenía muy buen ritmo con el neumático duro, pero apareció Williams haciendo la famosa táctica de ellos de ralentizar todo. Es lo que hicieron el año pasado y lo que se puede hacer acá, pero creo que es lo triste de correr en Mónaco”, sostuvo.

El piloto argentino fue todavía más claro al cuestionar el espectáculo que ofrece el circuito callejero durante la carrera. “Está muy bueno clasificar y todo eso, pero cuando ya en carrera no se puede pasar, un auto que va cuatro segundos más lento por vuelta no lo vas a pasar tampoco. Así que terminó siendo una carrera muy aburrida y realmente frustrante. Una pena”, agregó.

Más allá del enojo de Colapinto, la carrera tuvo como gran protagonista a Kimi Antonelli, quien volvió a dar un golpe de autoridad con Mercedes. El italiano de 19 años dominó de punta a punta, ganó desde la pole position y sumó su quinta victoria consecutiva para afirmarse en la cima del campeonato.

El podio lo completaron Lewis Hamilton, con Ferrari, e Isack Hadjar, con Red Bull. Por su parte, Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, completó una gran carrera y finalizó en el 7° puesto.

Colapinto cerró su análisis con la mirada puesta en lo que viene y reconoció que el fin de semana dejó un sabor amargo por las oportunidades perdidas.

“Fue un finde complicado, una carrera en la que podía haber oportunidades pero no las aprovechamos y da un poco de bronca. Habrá que rever todo, entender un poco el porqué de estas situaciones y volver mejor para la próxima fecha en Barcelona”, concluyó.

La próxima parada de la Fórmula 1 será el Gran Premio de España, donde el argentino buscará dejar atrás un domingo frustrante y recuperar sensaciones con el Alpine.