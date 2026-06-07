Añatuya: intentaron robar un acoplado en barrio Homero Manzi y quedaron registrados por cámaras

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado. Los delincuentes llegaron en una camioneta, engancharon el rodado y comenzaron a llevárselo, pero abandonaron la maniobra pocos metros después.

Hoy 21:10

Un intento de robo de un acoplado generó preocupación entre los vecinos del barrio Homero Manzi de la ciudad de Añatuya durante la madrugada del sábado. Aunque los delincuentes no lograron concretar el hecho, toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad instaladas en la zona.

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Según se observa en las imágenes, una camioneta se aproximó hasta el lugar donde se encontraba estacionado el acoplado sobre la vía pública. Los ocupantes del vehículo actuaron con rapidez y lograron enganchar el rodado para comenzar a retirarlo del sector.

Sin embargo, por motivos que aún se desconocen, los sospechosos desistieron de la maniobra a pocos metros del lugar. Tras abandonar el acoplado, escaparon rápidamente antes de concretar el robo.

Las grabaciones muestran con claridad la modalidad utilizada por los delincuentes, quienes aprovecharon la tranquilidad de la madrugada para intentar apoderarse del bien sin llamar la atención de los vecinos.

El episodio generó inquietud entre los residentes del barrio, que manifestaron su preocupación por los hechos de inseguridad registrados en los últimos tiempos y destacaron la importancia de las cámaras de vigilancia para esclarecer este tipo de situaciones.

Las imágenes están siendo analizadas por las autoridades, que buscan obtener datos sobre el vehículo utilizado y la identidad de los sospechosos para avanzar en la investigación del caso.