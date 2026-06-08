Lo que debes saber sobre cortes de luz y su manejo

Los cortes de luz son eventos comunes en Argentina, especialmente en épocas de alta demanda energética. En 2022, la Empresa Nacional de Energía de Argentina reportó más de 150.000 cortes temporales en todo el país.

Hoy 06:12

Los cortes de luz son situaciones que pueden generar bastante estrés y confusión en los hogares. En Argentina, este fenómeno se ha vuelto más frecuente, especialmente durante los meses de verano, cuando la demanda de energía se incrementa. Proporcionar una guía sobre cómo manejar estas situaciones es esencial para mantener la calma y la seguridad.

Cuando se produce un corte de energía, lo primero que debes hacer es verificar si el problema es general o solo afecta a tu hogar. Esto se puede hacer consultando a vecinos o verificando las redes sociales de la empresa proveedora de electricidad. Tener esta información puede ayudarte a entender mejor la situación.

Es recomendable tener un kit de emergencia preparado en casa. Este kit debe incluir linternas, baterías, velas, y alimentos no perecederos, así como agua. De esta manera, estarás listo para enfrentar un corte de luz prolongado sin mayores inconvenientes.

Durante un corte, mantén la calma y evita abrir la heladera o el congelador con frecuencia. Cada vez que se abre, la temperatura interna aumenta, lo que puede afectar la conservación de los alimentos. Conservar el frío en estos electrodomésticos puede ser crucial en cortes prolongados.

Si el corte de luz se extiende, considera buscar fuentes de información alternativas. Un radio a pilas o tu teléfono móvil puede ser útil para recibir actualizaciones sobre la situación y mantenerte informado sobre el tiempo estimado de restauración del servicio.

Finalmente, es importante estar al tanto de los derechos de los usuarios en caso de cortes prolongados. La Ley de Defensa del Consumidor en Argentina establece que los usuarios tienen derecho a reclamar compensaciones si los cortes de luz superan un tiempo razonable. Infórmate sobre las normativas vigentes para proteger tus derechos.